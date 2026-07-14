Het Saudische Al-Hilal mengt zich in de strijd om de handtekening van , zo meldt transferjournalist Sacha Tavolieri. De steenrijke club, die op het punt staat om spits Marcos Leonard te verkopen aan Ajax, ondervindt concurrentie van AS Roma.

De 24-jarige Summerville heeft bij zijn huidige club West Ham United nog een contract tot medio 2029, maar door de degradatie uit de Premier League lijkt de kans klein dat hij dat uit gaat dienen. Afgelopen seizoen kwam de voormalig jeugdspeler van Feyenoord tot zeven doelpunten en vier assists namens The Hammers, wat hem een plek in de WK-selectie van het Nederlands elftal opleverde.

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Op het WK kwam Summerville in alle vier de duels van Oranje in actie, waarvan twee als basisspeler. In totaal was hij goed voor twee treffers en evenzoveel assists, waardoor Summerville persoonlijk terug mag kijken op een geslaagd toernooi. Bovendien heeft hij zich in de kijker gespeeld van meerdere clubs. Al-Hilal heeft volgens Tavolieri de officiële gesprekken met het management van Summerville geopend, West Ham zou daar bovendien formeel van op de hoogte zijn gesteld. Daarnaast zou ook het AS Roma van Oranje-collega Donyell Malen serieuze belangstelling tonen.

Mocht Summerville voor Al Hilal kiezen, dan zou hij een aantal bekende ploeggenoten treffen. De nummer twee van de Saudi Pro League van het voorbije seizoen heeft onder meer Karim Benzema, Darwin Núñez, Rúben Neves, Kalidou Koulibaly, Theo Hernández en Yassine Bounou onder contract staan.