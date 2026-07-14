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'Steenrijke club mengt zich in strijd om Crysencio Summerville'

14 juli 2026, 15:24
Bart Verbruggen, Mats Wieffer, Mickey van de Ven, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Cody Gakpo, Frenkie de Jong, Crysencio
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Het Saudische Al-Hilal mengt zich in de strijd om de handtekening van Crysencio Summerville, zo meldt transferjournalist Sacha Tavolieri. De steenrijke club, die op het punt staat om spits Marcos Leonard te verkopen aan Ajax, ondervindt concurrentie van AS Roma.

De 24-jarige Summerville heeft bij zijn huidige club West Ham United nog een contract tot medio 2029, maar door de degradatie uit de Premier League lijkt de kans klein dat hij dat uit gaat dienen. Afgelopen seizoen kwam de voormalig jeugdspeler van Feyenoord tot zeven doelpunten en vier assists namens The Hammers, wat hem een plek in de WK-selectie van het Nederlands elftal opleverde.

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Op het WK kwam Summerville in alle vier de duels van Oranje in actie, waarvan twee als basisspeler. In totaal was hij goed voor twee treffers en evenzoveel assists, waardoor Summerville persoonlijk terug mag kijken op een geslaagd toernooi. Bovendien heeft hij zich in de kijker gespeeld van meerdere clubs. Al-Hilal heeft volgens Tavolieri de officiële gesprekken met het management van Summerville geopend, West Ham zou daar bovendien formeel van op de hoogte zijn gesteld. Daarnaast zou ook het AS Roma van Oranje-collega Donyell Malen serieuze belangstelling tonen.

Mocht Summerville voor Al Hilal kiezen, dan zou hij een aantal bekende ploeggenoten treffen. De nummer twee van de Saudi Pro League van het voorbije seizoen heeft onder meer Karim Benzema, Darwin Núñez, Rúben Neves, Kalidou Koulibaly, Theo Hernández en Yassine Bounou onder contract staan.

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vleermuis
642 Reacties
1.386 Dagen lid
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vleermuis
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hmmz..wat zal ik zeggen..laat ik t hier maar bij houden even..ik heb die wk beker dan 3 keer op rij gewonnen met laten we zeggen t verkeerde land ofzo..soort van kan ik daardoor een beetje zien wie al een keer geprobeert heeft en t gewoon niet gelukt is...maar eigenlijk 11 wk's op rij..en ja ik ben een valspeler..zogenaamd mag je maar 1 stadion hebben..maar ik heb er lekker 800..mhoeahahaha

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

vleermuis
642 Reacties
1.386 Dagen lid
1.610 Likes
vleermuis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

hmmz..wat zal ik zeggen..laat ik t hier maar bij houden even..ik heb die wk beker dan 3 keer op rij gewonnen met laten we zeggen t verkeerde land ofzo..soort van kan ik daardoor een beetje zien wie al een keer geprobeert heeft en t gewoon niet gelukt is...maar eigenlijk 11 wk's op rij..en ja ik ben een valspeler..zogenaamd mag je maar 1 stadion hebben..maar ik heb er lekker 800..mhoeahahaha

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Crysencio Summerville

Crysencio Summerville
West Ham United
Team: West Ham
Leeftijd: 24 jaar (30 okt. 2001)
Positie: AM (L), A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
West Ham
31
5
2024/2025
West Ham
19
1
2024/2025
Leeds
-
-
2023/2024
Leeds
46
20

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