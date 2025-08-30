‘Feyenoord gaat transfervrije Jamie Vardy een aanbieding doen’

Feyenoord gaat de strijd aan met Cremonese voor de handtekening van , zo weet het doorgaans goed ingevoerde Feyenoord Transfermarkt. De 38-jarige spits is transfervrij nadat hij deze zomer vertrok bij het gedegradeerde Leicester City.

Feyenoord is deze zomer nog altijd op zoek naar een waardig opvolger van Santiago Giménez, die afgelopen winter naar AC Milan vertrok. De Rotterdammers hopen nog altijd dat Ayase Ueda zijn potentie waar gaat maken, maar willen ook een alternatief voor hem halen. De nummer drie van afgelopen seizoen was lang bezig met El Bilal Touré, maar hij vertrok uiteindelijk naar Besiktas.

Nu is Feyenoord uitgekomen bij Vardy. De 38-jarige goalgetter zit momenteel zonder club, nadat hij deze zomer vertrok bij Leicester City, de club aan wie Julián Carranza waarschijnlijk wordt verhuurd. De spits wordt de afgelopen dagen ook in verband gebracht met het Italiaanse Cremonese, maar hij zou dus ook voor een avontuur in De Kuip kunnen kiezen. De Rotterdammers hebben zijn voorwaarden opgevraagd en zijn van plan hem spoedig een aanbieding te doen.

Vardy speelde voor zijn vertrek bij Leicester City precies 500 duels voor The Foxes, waarin hij 200 treffers maakte. 145 daarvan maakte Vardy in de Premier League. De spits had een belangrijk aandeel in het landskampioenschap van 2015/16, toen Leicester verrassend met de titel aan de haal ging.