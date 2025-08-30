Live voetbal

'Feyenoord gaat transfervrije Jamie Vardy een aanbieding doen'

Jamie Vardy met Feyenoord-logo
Foto: © Imago/Realtimes
Niels Hassfeld
30 augustus 2025, 23:04   Bijgewerkt: 23:22

Feyenoord gaat de strijd aan met Cremonese voor de handtekening van Jamie Vardy, zo weet het doorgaans goed ingevoerde Feyenoord Transfermarkt. De 38-jarige spits is transfervrij nadat hij deze zomer vertrok bij het gedegradeerde Leicester City.

Feyenoord is deze zomer nog altijd op zoek naar een waardig opvolger van Santiago Giménez, die afgelopen winter naar AC Milan vertrok. De Rotterdammers hopen nog altijd dat Ayase Ueda zijn potentie waar gaat maken, maar willen ook een alternatief voor hem halen. De nummer drie van afgelopen seizoen was lang bezig met El Bilal Touré, maar hij vertrok uiteindelijk naar Besiktas.

Nu is Feyenoord uitgekomen bij Vardy. De 38-jarige goalgetter zit momenteel zonder club, nadat hij deze zomer vertrok bij Leicester City, de club aan wie Julián Carranza waarschijnlijk wordt verhuurd. De spits wordt de afgelopen dagen ook in verband gebracht met het Italiaanse Cremonese, maar hij zou dus ook voor een avontuur in De Kuip kunnen kiezen. De Rotterdammers hebben zijn voorwaarden opgevraagd en zijn van plan hem spoedig een aanbieding te doen.

Vardy speelde voor zijn vertrek bij Leicester City precies 500 duels voor The Foxes, waarin hij 200 treffers maakte. 145 daarvan maakte Vardy in de Premier League. De spits had een belangrijk aandeel in het landskampioenschap van 2015/16, toen Leicester verrassend met de titel aan de haal ging.

Hahahahahaha en jullie dan
984 Reacties
791 Dagen lid
7.076 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
  • 6
    + 1
Toch nog een bejaarde speler in het team daar en maar lachen om de oudere spelers van Ajax hahaha

ERIMIR
3.312 Reacties
419 Dagen lid
37.322 Likes
ERIMIR
  • 1
    + 1
Omaatje KC is al erg verheugd met deze speler. Ze moeten hem wel een rollator meegeven, kan die de bal in het mandje leggen. Te kloese is weer goed bezig.

Ome Barend
35 Reacties
0 Dagen lid
41 Likes
Ome Barend
  • 1
    + 1
Een echte straatvechter.. voor 1 seizoen is dit echt prima, geweldig wat een stunt.

Pietjanhenrdrik
158 Reacties
39 Dagen lid
191 Likes
Pietjanhenrdrik
  • 1
    + 1
Die zogenaamde insider heeft het de laatste tijd vaker mis dan goed

Ome Barend
35 Reacties
0 Dagen lid
41 Likes
Ome Barend
  • 0
    + 1
@Pietjanhenrdrik dat is waar.

Voetbalhoofdstad
467 Reacties
33 Dagen lid
1.527 Likes
Voetbalhoofdstad
  • 0
    + 1
Door de financiele problemen is feijenoord genoodzaakt om zich te richten op gratis spelers. Het is te genant voor woorden, maar het is de realiteit. De financiele problemen zijn vaker belicht en dit is weer een bevestiging hiervan. Doe het dan goed en haal een Boadu ipv een bejaarden die ver over de houdbaarheidsdatum is. Blinde paniek en angst bij feijenoord. Nu hopen ze nederig te zijn met Vardy, maar zelfs hij zal feijenoord een blauwtje laten lopen.

De kikker
103 Reacties
870 Dagen lid
132 Likes
De kikker
  • 0
    + 1
Misschien wordt het wat net als perisic

jurgen😎
1.822 Reacties
1.069 Dagen lid
13.486 Likes
jurgen😎
  • 0
    + 1
nou........ transfervrij ok maar het is eigenlijk een hele rare transfer je krijgt niks meer voor hem terug tenzij hij er 20 inschiet........en een paar in de Europa league ...

PSV bril!
165 Reacties
213 Dagen lid
548 Likes
PSV bril!
  • 0
    + 1
Dit blijkt me eigenlijk wel wel leuk. Echte vechter, geen idee hoe die de laatste jaren heeft doorgebracht, maar karakter is het zeker.

Voetbalhoofdstad
467 Reacties
33 Dagen lid
1.527 Likes
Voetbalhoofdstad
  • 0
    + 1
GRATIS, hahaha zo voorspelbaar allemaal. Feijenoord het team van misaankopen en bejaarden, waar is de mislintat op zuid mee bezig?

Jamie Vardy

Jamie Vardy
Leeftijd: 38 jaar (11 jan. 1987)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Leicester
35
9
2023/2024
Leicester
35
18
2022/2023
Leicester
37
3
2021/2022
Leicester
25
15

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
PSV
4
7
9
3
Ajax
4
4
8
4
Feyenoord
2
3
6
5
PEC
2
3
6
6
Utrecht
3
6
6

Complete Stand

