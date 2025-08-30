'Julián Carranza vertrekt na één seizoen alweer bij Feyenoord'

lijkt heel snel afscheid te gaan nemen van Feyenoord. De spits, die vorig seizoen tot vier doelpunten kwam, hoopt bij Leicester City meer speeltijd te kunnen krijgen.

Carranza werd vorige zomer transfervrij overgenomen van Philadelphia Union, maar vertegenwoordigde wel degelijk een transferwaarde van zo'n zes miljoen euro. Er waren dan ook verwachtingen in Rotterdam dat de Argentijn wat kon toevoegen aan de selectie. Op enkele doelpunten na, waaronder de zeer belangrijke goal tegen AC Milan in de Champions League, kon Carranza niet echt overtuigen.

Dit seizoen kwam hij nog niet in actie voor Feyenoord, waardoor hij nu een transfer wil maken. Leicester City is geïnteresseerd en is volgens César Luis Merlo en Feyezone in 'verregaande onderhandelingen'. De Rotterdammers lijken ook wel vrede te hebben met een transfer.

Feyenoord haalde deze zomer al Casper Tengstedt bij de selectie, een Deense spits die overkwam van SL Benfica. Hij moet het met Ayase Ueda uitvechten om te bepalen wie de eerste spits wordt. De Rotterdammers hebben normaal gesproken geen drie spitsen nodig en laten Carranza hoogstwaarschijnlijk dus gaan.