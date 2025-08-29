Woede over vertrek Paixão: ‘Hij is naar een krokettenclub voor veel te weinig geld'

Emile Schelvis begrijpt helemaal niets van de transfer van naar Olympique Marseille. Van zowel Feyenoord als de 25-jarige Braziliaan zelf vindt hij het vreemd dat er is meegewerkt aan deze deal naar de topclub uit de Ligue 1: een krokettencompetitie, volgens Schelvis.

Paixão vertrok deze zomer voor een bedrag van dertig miljoen euro naar de club uit het zuiden van Frankrijk. Samen met Leeds United was de Franse grootmacht lange tijd concreet voor de linksbuiten, waarna de keuze van Paixão viel op een avontuur in Marseille. Dat valt echter niet bij iedereen goed.

Artikel gaat verder onder video

Emile Schelvis snapt er namelijk niets van, maakt hij duidelijk in het programma FC Rijnmond. Ten eerste kijkt hij op van de keuze van Feyenoord om de Braziliaan voor dit bedrag te laten gaan: "Paixão had nog een contract voor drie seizoenen en dan krijg je dertig miljoen euro...Dat is echt veel, veel, veel te weinig. Feyenoord moet nee zeggen tegen zo'n bedrag. Het is een verschilmaker en je bent al goede spelers kwijt. Je had hem onder geen enkel beding moeten laten gaan", stelt hij.

De analist en voetbalcommentator vervolgt: "De Ligue 1 is een krokettencompetitie, en Olympique Marseille is in mijn ogen een krokettenclub. En een vervelende club. Dat is toch geen verbetering? Echt niet! Ik vind het totaal niet in het beeld passen waar Feyenoord de laatste jaren mee bezig is als club. Paixão, een Champions League-speler, moet niet naar Olympique Marseille gaan. Dan is er iets niet goed gegaan."