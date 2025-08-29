Woede over vertrek Paixão: ‘Hij is naar een krokettenclub voor veel te weinig geld'

Emile Schelvis begrijpt helemaal niets van de transfer van Igor Paixão naar Olympique Marseille. Van zowel Feyenoord als de 25-jarige Braziliaan zelf vindt hij het vreemd dat er is meegewerkt aan deze deal naar de topclub uit de Ligue 1: een krokettencompetitie, volgens Schelvis.
Paixão vertrok deze zomer voor een bedrag van dertig miljoen euro naar de club uit het zuiden van Frankrijk. Samen met Leeds United was de Franse grootmacht lange tijd concreet voor de linksbuiten, waarna de keuze van Paixão viel op een avontuur in Marseille. Dat valt echter niet bij iedereen goed.
Emile Schelvis snapt er namelijk niets van, maakt hij duidelijk in het programma FC Rijnmond. Ten eerste kijkt hij op van de keuze van Feyenoord om de Braziliaan voor dit bedrag te laten gaan: "Paixão had nog een contract voor drie seizoenen en dan krijg je dertig miljoen euro...Dat is echt veel, veel, veel te weinig. Feyenoord moet nee zeggen tegen zo'n bedrag. Het is een verschilmaker en je bent al goede spelers kwijt. Je had hem onder geen enkel beding moeten laten gaan", stelt hij.
De analist en voetbalcommentator vervolgt: "De Ligue 1 is een krokettencompetitie, en Olympique Marseille is in mijn ogen een krokettenclub. En een vervelende club. Dat is toch geen verbetering? Echt niet! Ik vind het totaal niet in het beeld passen waar Feyenoord de laatste jaren mee bezig is als club. Paixão, een Champions League-speler, moet niet naar Olympique Marseille gaan. Dan is er iets niet goed gegaan."
Emile Schelvis? Gaan we nu ook lokale journalisten als bron gebruiken? Emile heeft als Hillegersberger niks met de club op zuid.
@Voetbalhoofdstad Hij heeft meer meer met feyenoord dan jij met verstand. Intussen al geleerd om vragen te beantwoorden of mijn naam goed te schrijven?
Schellevis loopt we al heel lang mee en is/was niet zo iemand die denkt dat hij journalist is. Die knaap van het ED die denkt bijv dat hij journalist is terwijl hij spreekbuis is Olymp Marseille heeft vroeger behoorlijke klappen gehad onder de Voorzitter Bernard Tapie of zo (vreemd ik onthou geen namen en deze weer wel). Kloese is gewoon heel slecht in verkopen. kopen kan hij wel. Hij koopt alles wat los en vast zit
