Live voetbal 5

Woede over vertrek Paixão: ‘Hij is naar een krokettenclub voor veel te weinig geld'

Feyenoord-aanvaller Igor Paixao
Foto: © Imago
5 reacties
Tijmen Gerritsen
29 augustus 2025, 20:21

Emile Schelvis begrijpt helemaal niets van de transfer van Igor Paixão naar Olympique Marseille. Van zowel Feyenoord als de 25-jarige Braziliaan zelf vindt hij het vreemd dat er is meegewerkt aan deze deal naar de topclub uit de Ligue 1: een krokettencompetitie, volgens Schelvis.

Paixão vertrok deze zomer voor een bedrag van dertig miljoen euro naar de club uit het zuiden van Frankrijk. Samen met Leeds United was de Franse grootmacht lange tijd concreet voor de linksbuiten, waarna de keuze van Paixão viel op een avontuur in Marseille. Dat valt echter niet bij iedereen goed.

Artikel gaat verder onder video

Emile Schelvis snapt er namelijk niets van, maakt hij duidelijk in het programma FC Rijnmond. Ten eerste kijkt hij op van de keuze van Feyenoord om de Braziliaan voor dit bedrag te laten gaan: "Paixão had nog een contract voor drie seizoenen en dan krijg je dertig miljoen euro...Dat is echt veel, veel, veel te weinig. Feyenoord moet nee zeggen tegen zo'n bedrag. Het is een verschilmaker en je bent al goede spelers kwijt. Je had hem onder geen enkel beding moeten laten gaan", stelt hij.

De analist en voetbalcommentator vervolgt: "De Ligue 1 is een krokettencompetitie, en Olympique Marseille is in mijn ogen een krokettenclub. En een vervelende club. Dat is toch geen verbetering? Echt niet! Ik vind het totaal niet in het beeld passen waar Feyenoord de laatste jaren mee bezig is als club. Paixão, een Champions League-speler, moet niet naar Olympique Marseille gaan. Dan is er iets niet goed gegaan."

Vind jij dat Feyenoord Igor Paixão voor dertig miljoen euro had moeten verkopen?

Laden...
72 stemmen

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Mossou verwacht Feyenoord-vertrek: 'Dit soort transfers kunnen alsnog heel snel gaan'

Mossou verwacht Feyenoord-vertrek: 'Dit soort transfers kunnen alsnog heel snel gaan'

  • Gisteren, 16:45
  • Gisteren, 16:45
Calvin Stengs met op de achtergrond het logo van Pisa

Stengs van Feyenoord naar Pisa: 'Koopoptie valt lager uit dan gedacht'

  • Gisteren, 15:54
  • Gisteren, 15:54
Opvallende clausule in contract Stije Resink, die gelinkt wordt aan Ajax, PSV en Feyenoord

Opvallende clausule in contract Stije Resink, die gelinkt wordt aan Ajax, PSV en Feyenoord

  • Gisteren, 11:31
  • Gisteren, 11:31
0 5 reacties
Reageren
5 reacties
Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
439 Reacties
32 Dagen lid
1.478 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Emile Schelvis? Gaan we nu ook lokale journalisten als bron gebruiken? Emile heeft als Hillegersberger niks met de club op zuid.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
608 Reacties
1.068 Dagen lid
4.525 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad Hij heeft meer meer met feyenoord dan jij met verstand. Intussen al geleerd om vragen te beantwoorden of mijn naam goed te schrijven?

Kevin Hommeles
99 Reacties
605 Dagen lid
829 Likes
Kevin Hommeles
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

L'OM speelt CL, Feyenoord niet.

Copa
1.996 Reacties
718 Dagen lid
22.540 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Schellevis loopt we al heel lang mee en is/was niet zo iemand die denkt dat hij journalist is. Die knaap van het ED die denkt bijv dat hij journalist is terwijl hij spreekbuis is Olymp Marseille heeft vroeger behoorlijke klappen gehad onder de Voorzitter Bernard Tapie of zo (vreemd ik onthou geen namen en deze weer wel). Kloese is gewoon heel slecht in verkopen. kopen kan hij wel. Hij koopt alles wat los en vast zit

Arena
307 Reacties
18 Dagen lid
1.089 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Ze mogen hun held te Kloese bedanken.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
439 Reacties
32 Dagen lid
1.478 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Emile Schelvis? Gaan we nu ook lokale journalisten als bron gebruiken? Emile heeft als Hillegersberger niks met de club op zuid.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
608 Reacties
1.068 Dagen lid
4.525 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad Hij heeft meer meer met feyenoord dan jij met verstand. Intussen al geleerd om vragen te beantwoorden of mijn naam goed te schrijven?

Kevin Hommeles
99 Reacties
605 Dagen lid
829 Likes
Kevin Hommeles
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

L'OM speelt CL, Feyenoord niet.

Copa
1.996 Reacties
718 Dagen lid
22.540 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Schellevis loopt we al heel lang mee en is/was niet zo iemand die denkt dat hij journalist is. Die knaap van het ED die denkt bijv dat hij journalist is terwijl hij spreekbuis is Olymp Marseille heeft vroeger behoorlijke klappen gehad onder de Voorzitter Bernard Tapie of zo (vreemd ik onthou geen namen en deze weer wel). Kloese is gewoon heel slecht in verkopen. kopen kan hij wel. Hij koopt alles wat los en vast zit

Arena
307 Reacties
18 Dagen lid
1.089 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Ze mogen hun held te Kloese bedanken.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Igor Paixão

Igor Paixão
Olympique de Marseille
Team: Marseille
Leeftijd: 25 jaar (28 jun. 2000)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Marseille
-
-
2024/2025
Feyenoord
34
16
2023/2024
Feyenoord
31
9
2022/2023
Feyenoord
28
7

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
NEC
3
11
9
2
PSV
3
9
9
3
Ajax
3
4
7
4
Feyenoord
2
3
6
5
PEC
2
3
6

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel