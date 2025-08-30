Live voetbal 6

Dit zijn de tegenstanders en het programma van Feyenoord in de Europa League

Feyenoord op bezoek bij Fenerbahçe
Foto: © Imago
1 reactie
Mingus Niesten
30 augustus 2025, 20:37

De UEFA heeft zaterdag het programma van de competitiefase van de Europa League bekendgemaakt. Feyenoord weet op welke datums het aan de bak kan in de competitie, die vorig seizoen werd gewonnen door Tottenham Hotspur. De ploeg van Robin van Persie begint én eindigt het toernooi met uitwedstrijden.

Feyenoord werd vrijdag gekoppeld aan acht ploegen. De Rotterdammers moeten zich onder meer opmaken voor affiches tegen Aston Villa, VfB Stuttgart en Real Betis. Feyenoord trapt het Europa League-seizoen op woensdag 24 september af met een uitduel tegen SC Braga. Het duel met de Portugese club start om 21.00 uur.

Artikel gaat verder onder video

Waarschijnlijk de grootste ploeg waaraan Feyenoord werd gekoppeld, Aston Villa, komt een week later op bezoek. Om 21.00 uur zal het fluitsignaal van dat duel in De Kuip klinken.

Europa League-datums Feyenoord

Dit zijn alle datums waarop Ajax in actie komt in de Champions League:

Woensdag 24 september, 21.00 uur: SC Braga - Feyenoord

Donderdag 2 oktober, 21.00 uur: Feyenoord - Aston Villa

Donderdag 23 oktober, 18.45 uur: Feyenoord - Panathinaikos

Donderdag 6 november, 21.00 uur: VfB Stuttgart - Feyenoord

Donderdag 27 november, 18.45 uur: Feyenoord - Celtic

Donderdag 11 december, 21.00 uur: FCSB - Feyenoord

Donderdag 22 januari, 18.45 uur: Feyenoord - Sturm Graz

Donderdag 29 januari, 21.00 uur: Real Betis - Feyenoord

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Beau de Boer Calvin Stengs

Beau de Boer, de vriendin van Calvin Stengs, uit restaurant gezet in Pisa

  • Gisteren, 21:18
  • Gisteren, 21:18
Feyenoord-aanvaller Igor Paixao

Woede over vertrek Paixão: ‘Hij is naar een krokettenclub voor veel te weinig geld'

  • Gisteren, 20:21
  • Gisteren, 20:21
Collage van Noa Lang, Sem Steijn en Jorrel Hato met het Eredivisielogo en twee pijlen

Overzicht zomertransfers Eredivisie 2025/26: Ajax rondt vier huurtransfers op één dag af

  • Gisteren, 17:56
  • Gisteren, 17:56
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Ome Barend
31 Reacties
0 Dagen lid
35 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Hoge ogen gooien in de EL. Volgend seizoen weer terug in de CL.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Ome Barend
31 Reacties
0 Dagen lid
35 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Hoge ogen gooien in de EL. Volgend seizoen weer terug in de CL.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel