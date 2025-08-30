Dit zijn de tegenstanders en het programma van Feyenoord in de Europa League

De UEFA heeft zaterdag het programma van de competitiefase van de Europa League bekendgemaakt. Feyenoord weet op welke datums het aan de bak kan in de competitie, die vorig seizoen werd gewonnen door Tottenham Hotspur. De ploeg van Robin van Persie begint én eindigt het toernooi met uitwedstrijden.

Feyenoord werd vrijdag gekoppeld aan acht ploegen. De Rotterdammers moeten zich onder meer opmaken voor affiches tegen Aston Villa, VfB Stuttgart en Real Betis. Feyenoord trapt het Europa League-seizoen op woensdag 24 september af met een uitduel tegen SC Braga. Het duel met de Portugese club start om 21.00 uur.

Waarschijnlijk de grootste ploeg waaraan Feyenoord werd gekoppeld, Aston Villa, komt een week later op bezoek. Om 21.00 uur zal het fluitsignaal van dat duel in De Kuip klinken.

Europa League-datums Feyenoord

Europa League-datums Feyenoord (vervolg):

Woensdag 24 september, 21.00 uur: SC Braga - Feyenoord

Donderdag 2 oktober, 21.00 uur: Feyenoord - Aston Villa

Donderdag 23 oktober, 18.45 uur: Feyenoord - Panathinaikos

Donderdag 6 november, 21.00 uur: VfB Stuttgart - Feyenoord

Donderdag 27 november, 18.45 uur: Feyenoord - Celtic

Donderdag 11 december, 21.00 uur: FCSB - Feyenoord

Donderdag 22 januari, 18.45 uur: Feyenoord - Sturm Graz

Donderdag 29 januari, 21.00 uur: Real Betis - Feyenoord