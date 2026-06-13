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Nederland – Japan op tv: waar en hoe laat is eerste WK-duel te zien?

13 juni 2026, 14:15
Nederland - Japan op televisie
Foto: © Realtimes
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Het WK gaat beginnen voor Nederland, dat het morgenavond om 22.00 uur (Nederlandse tijd) opneemt tegen Japan voor de eerste groepswedstrijd. Het belangrijke duel wordt uiteraard uitgezonden op televisie, maar hoe laat en op welke zender? En hoe laat begint de voorbeschouwing? FCUpdate zet alles wat je moet weten in dit artikel voor je op een rijtje.

Hoe laat begint Nederland – Japan?

De eerste groepswedstrijd van Nederland in Groep F tegen Japan begint zondagavond om 22.00 uur (Nederlandse tijd) en zal rond middernacht zijn afgelopen. Het duel wordt afgewerkt in het AT&T Stadium, dat gevestigd is in Arlington, Texas (VS). Op het moment dat Nederland en Japan aftrappen, is het daar 15.00 uur.

Op welke zender wordt Nederland – Japan uitgezonden?

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Nederland – Japan wordt in Nederland uitgezonden door de NOS, op NPO1. Vanaf 21.10 uur wordt er uitgebreid vooruitgeblikt op het groepsduel in het programma NOS WK Avond. Jeroen Elshoff verzorgt het live-commentaar bij de wedstrijd. Behalve op tv is het duel ook te volgen via een gratis livestream op de NOS-website én via de app van de publieke omroep.

Direct een kraker voor Oranje tegen sterk Japan

Met Japan treft Oranje een sterke eerste tegenstander. De Aziaten bezetten de achttiende plek op de wereldranglijst en staan daarmee tien plekken lager dan het Nederlands elftal. In vergelijking met Zweden en Tunesië, de andere groepsopponenten van Nederland, wordt Japan als het sterkst geacht.

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