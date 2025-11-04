Ajax neemt het in de vierde speelronde van de Champions League in eigen huis op tegen Galatasaray. De Amsterdammers wachten nog altijd op de eerste punten in Europees verband en hopen die tegen de Turken te verdienen. Ziggo Sport zendt Ajax - Galatasaray op woensdag 5 november live uit, maar hoe laat begint de wedstrijd? En hoe kijk je gratis als je geen Ziggo-abonnement hebt?

Hoe laat begint Ajax - Galatasaray?

Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint om 21.00 uur. De UEFA heeft de Franse scheidsrechter Benoît Bastien aangesteld om het duel tussen Ajax en Galatasaray in goede banen te leiden.

Hoe staat Galatasaray ervoor in de Champions League?

De ploeg van Okan Buruk begon de Champions League-campagne met een forse 5-1 nederlaag op bezoek bij Eintracht Frankfurt. In de wedstrijden daarna wist Galatasaray wel te winnen: eerst een stunt in eigen huis tegen Liverpool (1-0) en daarna een goede zege op Bodø/Glimt (3-1). Met zes punten uit drie duels staan de Turken op plek veertien in de competitiefase van de Champions League.

Ajax heeft na een nederlaag in eigen huis tegen Internazionale (0-2) en oorwassingen op bezoek bij Olympique Marseille (4-0) en Chelsea (5-1) nog geen punten in het miljardenbal. De ploeg van John Heitinga bungelt daarmee onderaan de ranglijst.

Op welke zender wordt Ajax - Galatasaray uitgezonden?

Het duel tussen Ajax en Galatasaray is rechtstreeks te zien op het hoofdkanaal van Ziggo Sport, voor abonnees van de provider te vinden op kanaal 14.

Zo kijk je tóch gratis naar Ajax - Galatasaray als je geen Ziggo-klant bent

Ook wie geen abonnement op Ziggo heeft, maar tv kijkt via providers als zoals KPN, Delta, Caiway Canal Digitaal, Online.nl of Odido, kan de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Galatasaray gratis bekijken. Ziggo biedt via de Ziggo Go-app een gratis livestream aan voor niet-abonnees, sinds januari van dit jaar hoef je daar bovendien geen Ziggo-account meer voor aan te maken. In dit artikel leggen we precies uit hoe het in zijn werk gaat.