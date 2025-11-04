Live voetbal

'Ajax toont interesse in Barça-talent Roony Bardghji (19)'

Alex Kroes
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
4 november 2025, 13:04

Mogelijk klopt Ajax komende transferperiode aan bij FC Barcelona. Volgens transferjournalist Ekrem Konur willen de Amsterdammers Roony Bardghji (19) huren van de Catalaanse club.

Bardghji is een Zweeds talent dat afgelopen zomer werd overgenomen door FC Barcelona. Bij FC Kopenhagen had de rechtsbuiten laten zien over specifieke kwaliteiten te beschikken. Vorig seizoen kwam Bardghji tot zeven goals in negentien competitiewedstrijden. Vervolgens besloot Barça hem voor 2,5 miljoen euro over te nemen.

Dit seizoen kwam hij in acht wedstrijden (188 minuten) in actie voor Las Blaugranas: in de Champions League gaf hij al een assist. Toch zou de jongeling niet blij zijn met de speeltijd die hij tot nu toe krijgt. VfB Stuttgart, FC Porto, OGC Nice, AS Roma en Ajax zouden Bardghji (tijdelijk) uit zijn lijden willen verlossen.

Ajax-rechtsbuitens vallen tegen

Artikel gaat verder onder video

Mocht Alex Kroes het lukken om Bardghji naar Amsterdam te laten verhuizen, dan zou hij bij Ajax de concurrentiestrijd aan kunnen gaan met Raúl Moro en Steven Berghuis. Laatstgenoemde is nog even geblesseerd, terwijl Moro nog niet echt overtuigt. De Spanjaard gaf dit seizoen in de competitie één assist in tien wedstrijden: hij scoorde nog niet.

➡️ Meer Ajax-nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-speler Oscar Gloukh

Vandaag Inside oordeelt: 'Gloukh weggegooid geld, Ajax moest Roefs halen'

  • Gisteren, 22:56
  • Gisteren, 22:56
Ismael Saibari en Theo Janssen

Theo Janssen weet het zeker: 'Als Real Madrid draait, kan Saibari daar meedraaien'

  • Gisteren, 22:40
  • Gisteren, 22:40
AZ-verdediger Wouter Goes

Marco van Basten vindt Wouter Goes laf: ‘Stoer doen, maar op de grond gaan mekkeren’

  • Gisteren, 22:22
  • Gisteren, 22:22
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Roony Bardghji

Roony Bardghji
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 19 jaar (15 nov. 2005)
Positie: A, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Barcelona
7
0
2024/2025
København
5
0
2023/2024
København
23
7
2022/2023
København
19
3

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
PSV
11
19
28
3
AZ
11
11
24
4
Ajax
11
6
20
5
Groningen
11
2
19
6
Utrecht
11
5
16

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel