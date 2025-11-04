Mogelijk klopt Ajax komende transferperiode aan bij FC Barcelona. Volgens transferjournalist Ekrem Konur willen de Amsterdammers (19) huren van de Catalaanse club.

Bardghji is een Zweeds talent dat afgelopen zomer werd overgenomen door FC Barcelona. Bij FC Kopenhagen had de rechtsbuiten laten zien over specifieke kwaliteiten te beschikken. Vorig seizoen kwam Bardghji tot zeven goals in negentien competitiewedstrijden. Vervolgens besloot Barça hem voor 2,5 miljoen euro over te nemen.

Dit seizoen kwam hij in acht wedstrijden (188 minuten) in actie voor Las Blaugranas: in de Champions League gaf hij al een assist. Toch zou de jongeling niet blij zijn met de speeltijd die hij tot nu toe krijgt. VfB Stuttgart, FC Porto, OGC Nice, AS Roma en Ajax zouden Bardghji (tijdelijk) uit zijn lijden willen verlossen.

Ajax-rechtsbuitens vallen tegen

Mocht Alex Kroes het lukken om Bardghji naar Amsterdam te laten verhuizen, dan zou hij bij Ajax de concurrentiestrijd aan kunnen gaan met Raúl Moro en Steven Berghuis. Laatstgenoemde is nog even geblesseerd, terwijl Moro nog niet echt overtuigt. De Spanjaard gaf dit seizoen in de competitie één assist in tien wedstrijden: hij scoorde nog niet.