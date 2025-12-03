Louis van Gaal had, als hij algemeen directeur van Ajax was geweest, al eerder genomen bij de vuurwerkactie tijdens Ajax - FC Groningen van afgelopen zondagavond. Daarnaast pleit de 74-jarige oud-bondscoach ervoor dat de politiek actie onderneemt.

Het duel tussen Ajax en FC Groningen was afgelopen zondag nog geen vijf minuten onderweg toen het al misging. De F-Side stak gigantisch veel vuurwerk af, waardoor scheidsrechter Bas Nijhuis besloot om het duel stil te leggen. Na een onderbreking van zo'n veertig minuten werd het duel hervat, maar ook toen werd er weer met vuurwerk gegooid. Daarop besloot Nijhuis om de wedstrijd definitief te staken.

Als Van Gaal directeur van Ajax was geweest, dan had hij anders gehandeld. "Het is iets wat niet normaal is en dit was van te voren al bekend", steekt hij van wal bij Pauw & De Wit. "Als ik de algemeen directeur was van Ajax had ik eventueel al maatregelen genomen. Het is een maatschappelijke vorm van criminaliteit en ik vind dat je daar regels voor moet stellen."

"Ik ben in 1991 coach geworden van Ajax 1", vervolgt de oefenmeester. "Het eerste wat ik gedaan heb is een A4'tje opstellen met regels. Die regels waren van mij. Ik ben opgegroeid in een katholiek gezien en daar waren waarden, normen en regels waar iedereen zich aan moest houden. Toen ik het overnam van Beenhakker heb ik die regels op papier gezet, die mocht iedereen aanpassen, maar ik moest het goedkeuren en ondertekenen."

Van Gaal verwacht actie van de politiek

"Dat de kleedkamer veilig was, daar heb ik mij drie tot zes maanden mee beziggehouden", aldus Van Gaal. Hij richt zich vervolgens op Rob Jetten en Henri Bontenbal, politiek leiders van respectievelijk D66 en CDA, die ook te gast waren in de talkshow. "Volgens mij moet de politiek dat ook onderschrijven. Regels maken, waarden en normen, waar iedereen mee akkoord is. Maar ook handhaven en controleren", benadrukt Van Gaal.

"Dat kost veel meer geld, want op dit moment is het een hellend vlak geworden. Want dit is een gevolg van het hellend vlak. Nu zie ik twee politici die gewoon met elkaar omgaan zoals het hoort. Luisteren naar elkaars argumenten en dan uiteindelijk een middenweg zoeken, maar dat was niet. Ook in de politiek werd direct op de man gespeeld. In mijn ogen kan dat niet. Dan geef je het slechte voorbeeld. Het is denk ik een maatschappelijk probleem", besluit Van Gaal kritisch.