Mika Godts profiteert enorm van het inbrengen van Ko Itakura bij Ajax, zo schrijft Pieter Zwart in Voetbal International. Door de aanwezigheid van de Japanner hoefde de jonge buitenspeler tegen FC Groningen (2-0 winst) niet zo vaak mee terug naar achteren, waardoor hij direct gevaarlijk kon zijn bij een balovername.
Fred Grim zorgde vorige week voor een verrassing bij Ajax. In de Champions League-wedstrijd tegen Benfica (0-2 verlies) koos de interim-trainer ervoor om Itakura als controleur op te stellen. Zondag hield de oefenmeester aan dat plan vast tegen FC Groningen. Het duel werd na zes minuten definitief gestaakt, nadat er twee keer vuurwerk op het veld werd geschoten. Dinsdag speelden Ajax en FC Groningen in een lege Johan Cruijff ArenA de resterende 84 minuten uit.
De Amsterdammers kwamen na bijna een halfuur spelen op voorsprong via Godts. Zwart stelt dat die goal tot stand is gekomen door de aanwezigheid van Itakura. “De rechtsback van Groningen (Marco Rente) is opgekomen en dan speelt de rechtsvoor (Younes Taha) aan de binnenkant”, schetst de hoofdredacteur van VI de situatie voorafgaand aan de treffer van de Belg. “In wedstrijden waarin Ajax gespeeld heeft met vier verdedigers, volgt in dit scenario Owen Wijndal zijn directe tegenstander naar het middenveld en moet Godts achter Rente aan.”
Doordat met Itakura een extra verdediger op het veld stond, was Wijndal in de gelegenheid om niet achter Taha aan naar binnen te trekken. “Daardoor had hij zijn handen vrij om Rente op te vangen in de zone. Dat betekent dat Godts minder vuile meters moet maken en direct gevaarlijk kan zijn bij balwinst”, klinkt het. Toen Ajax de bal veroverde, ging Godts een sprintduel aan met Thijmen Blokzijl, die hij op snelheid wist te verslaan. De jongeling bleef kalm tegenover de uitkomende Etienne Vaessen om Ajax op voorsprong te zetten.
