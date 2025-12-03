De vuurwerkactie buiten de Johan Cruijff ArenA heeft waarschijnlijk nog gevolgen voor de desbetreffende daders. Tegenover De Telegraaf bevestigt een politieagent dat de politie kentekens heeft genoteerd van de Ajax-fans die dinsdagmiddag vuurwerk afstaken buiten het stadion. Er staat deze mensen dus mogelijk nog een sanctie te verwachten.

Het duel tussen Ajax en FC Groningen werd zondagavond gestaakt nadat er tot tweemaal toe vuurwerk op het veld werd gegooid. De KNVB besloot dat de wedstrijd dinsdagmiddag om 14.30 uur uitgespeeld kon worden in lege Johan Cruijff ArenA. Halverwege de eerste helft waren er de nodige vuurwerkknallen te horen op televisie. Dit vuurwerk werd buiten het stadion afgestoken.

Met de vuurwerkactie liet een deel van de harde kern van Ajax zich alsnog horen. Volgens de politie ging het om illegaal vuurwerk uit China. "We hebben de kentekens”, zegt een van de agenten met een glimlach tegen De Telegraaf. "Het ging allemaal erg snel, maar ze zijn genoteerd."

Ajax identificeert eerste daders

Algemeen directeur Menno Geelen liet dinsdag al weten dat de eerste daders van de vuurwerkactie van zondagavond al zijn geïdentificeerd. "Niet alleen mensen die vuurwerk af hebben gestoken, maar ook mensen die betrokken waren bij het geforceerd openmaken van de nooddeur", sprak hij in gesprek met de NOS. Geelen liet ook weten dat hij verwacht dat er binnenkort nog meer betrokkenen worden geïdentificeerd.