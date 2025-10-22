Op sociale media vragen supporters van Liverpool om de terugkeer van John Heitinga. Na vier opeenvolgende nederlagen in officiële wedstrijden schrijven sommige fans dat Arne Slot zijn landgenoot mist als assistent-trainer. Ronald de Boer denkt dat het sentiment serieus is, maar Wesley Sneijder gelooft er niets van.

Het Instagram-account van 433 zette reacties op een rij van Liverpool-fans die roepen om de terugkeer van Heitinga, die het momenteel erg zwaar heeft als hoofdtrainer van Ajax. “Ik hou van humor. Leedvermaak is het allermooiste vermaak”, reageert De Boer. “Maar ze menen het ook echt daar in Liverpool. Hij was een geweldige combi met Slot waarschijnlijk. Glansrijk kampioen geworden. Never change a winning team, dat gevoel hebben ze.”

Ronald de Boer: 'Liverpool-fans zijn serieus'

“Zij menen het echt, die supporters”, houdt De Boer vol. “Ik denk dat Arne Slot er anders over denkt, maar die supporters menen het zeker.” Sneijder kan dat niet geloven. “Dat kan toch geen één supporter menen? Deze tweets komen toch van cynische fans. Liverpool-supporters kunnen dat niet menen, dat geloof ik niet. Giovanni van Bronckhorst zit daar nu ook, dus dan zeg je eigenlijk dat hij niet goed is."

De Boer krijgt de vraag waarom het minder goed gaat met Liverpool. “Als je kampioen bent, dan ben jij de ploeg die iedereen wil verslaan. Daar gaan tegenstanders zich natuurlijk op instellen. En als je dan ook nog eens een ongelooflijk aantal nieuwe spelers hebt gehaald – geweldige spelers overigens – dan is het logisch dat je nog zoekt naar de juiste samenstelling. Wirtz komt er ook niet helemaal uit.”

'Arne Slot is nog op zoek'

“Ik denk dat de trainer nog steeds zoekt naar de juiste combinatie. Dat Gakpo op dit moment de beste en meest zekere aanvaller is, zegt wel iets, met Ekitike en Salah in de ploeg.” Volgens Sneijder zat de vormdip er ‘wel langzaam aan te komen’, omdat Liverpool veel wedstrijden in de slotfase won. “Ik heb Arne Slot heel hoog zitten, zowel als trainer als als mens. Juist in dit soort periodes moet je laten zien wie je bent. Dan ben je pas een echte trainer. In het voetbal krijg je die kans ook snel weer, want ze spelen om de drie, vier dagen. Elke wedstrijd is een nieuwe mogelijkheid om te reageren, om het om te draaien.”

“Je hebt gewoon een kleine serie nodig”, weet Sneijder. “Win een paar keer op rij – één, twee, drie wedstrijden – en alles ziet er meteen weer anders uit. Ik had toevallig net voor de uitzending nog Chivu aan de lijn. Die werd twee maanden lang volledig afgemaakt, want het liep niet bij Inter. Ze verloren week na week, de voorbereiding was slecht, en de start in de competitie was ook matig. Maar kijk nu: hij staat tweede, alles loopt weer in de Champions League, en ineens is hij weer de koning van Milaan. Dat is voetbal. Het kan zó snel omslaan. Slot moet zorgen dat hij aan die kant van de medaille komt. En ik geloof echt dat hij dat kan. Hij heeft er ook de spelers voor.”

