Anco Jansen is het gedrag van spuugzat. De 21-jarige verdediger van AZ haalde afgelopen donderdag opnieuw de headlines, en opnieuw was dat te danken aan een onsportieve actie. Tijdens Voetbalpraat uit Jansen zijn frustratie.

Goes speelde afgelopen donderdag – tijdens de met 1-0-gewonnen Conference League-wedstrijd tegen Slovan Bratislava – een prima wedstrijd. Toch haalde de verdediger opnieuw het bloed onder de nagels vandaan bij menig analist. Goes lokte tegenstander Sandro Cruz uit de tent, waardoor de spits hem sloeg en met rood van het veld moest.

Artikel gaat verder onder video

“Het begint de spuigaten uit te lopen”, opent Jansen zijn beklag. “Het is wéér een totaal gestoorde actie. De scheidsrechter trapt er weer in. Ik durf te stellen: hij knijpt zijn tegenstander gewoon weer. Die spits reageert – logisch – want die weet ook niet wat voor mafketel er nou weer in zijn rug zit en raakt Goes heel licht, die dan weer een ‘hersenschudding’ heeft”, omschrijft de analist het moment.

Niet veel later was Goes alweer op de been en leek hij nergens last van te hebben. “Je zet jezelf zo on-ge-lo-fe-lijk erg voor lul. Je staat gewoon voor lul! Hij wordt uitgelachen en staat gewoon voor lul”, herhaalt Jansen. “Je kan dit gedrag toch niet blijven volhouden? Hij wordt dadelijk weer herinnerd door dit gedrag. Ik word er echt misselijk van. Dit was gewoon weer ‘matennaaierij’ ten top”, sluit de analist af.