Live voetbal 3

Anco Jansen haalt keihard uit naar Goes: ‘Hij staat ongelooflijk voor lul!’

AZ Wouter Goes Ernest Poku Ilves Tampere
Foto: © Imago
1 reactie
Luuk van Grinsven
25 oktober 2025, 13:06

Anco Jansen is het gedrag van Wouter Goes spuugzat. De 21-jarige verdediger van AZ haalde afgelopen donderdag opnieuw de headlines, en opnieuw was dat te danken aan een onsportieve actie. Tijdens Voetbalpraat uit Jansen zijn frustratie.

Goes speelde afgelopen donderdag – tijdens de met 1-0-gewonnen Conference League-wedstrijd tegen Slovan Bratislava – een prima wedstrijd. Toch haalde de verdediger opnieuw het bloed onder de nagels vandaan bij menig analist. Goes lokte tegenstander Sandro Cruz uit de tent, waardoor de spits hem sloeg en met rood van het veld moest.

Artikel gaat verder onder video

“Het begint de spuigaten uit te lopen”, opent Jansen zijn beklag. “Het is wéér een totaal gestoorde actie. De scheidsrechter trapt er weer in. Ik durf te stellen: hij knijpt zijn tegenstander gewoon weer. Die spits reageert – logisch – want die weet ook niet wat voor mafketel er nou weer in zijn rug zit en raakt Goes heel licht, die dan weer een ‘hersenschudding’ heeft”, omschrijft de analist het moment.

Niet veel later was Goes alweer op de been en leek hij nergens last van te hebben. “Je zet jezelf zo on-ge-lo-fe-lijk erg voor lul. Je staat gewoon voor lul! Hij wordt uitgelachen en staat gewoon voor lul”, herhaalt Jansen. “Je kan dit gedrag toch niet blijven volhouden? Hij wordt dadelijk weer herinnerd door dit gedrag. Ik word er echt misselijk van. Dit was gewoon weer ‘matennaaierij’ ten top”, sluit de analist af.

➡️ Meer nieuws over Wouter Goes

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Vahle en Meerdink

Mexx Meerdink even in zak en as na blessure bij Oranje: 'Alles gegeten wat niet mag'

  • Gisteren, 06:55
  • Gisteren, 06:55
AZ-middenvelder Kees Smit in het shirt van Jong Oranje

Van Hanegem weet het zeker: 'Kees Smit wordt beter dan Frenkie de Jong'

  • Gisteren, 05:55
  • Gisteren, 05:55
Wouter Goes AZ Bratislava

Wouter Goes weer in opspraak: Sandro Cruz krijgt rood na duel met AZ'er

  • do 23 oktober, 22:48
  • 23 okt. 22:48
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Pietjanhendrik
517 Reacties
94 Dagen lid
549 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Nou Anco, in het andere artikel hier op fcUpdate geeft hij toe dat hij niet luistert naar analisten an journalisten. Alleen naar de mensen die dichtbij hem staan. Blijkbaar zijn dat allemaal ja-knikkers die het goedkeuren. Overigens geeft hij aan het er moeilijk mee te hebben gehad. Lekker is dat: zelf de commotie veroorzaken en dan janken dat ie kritiek krijgt. Vervolgens zeggen zijn maten en familie dat hun gewoon moet blijven doorgaan met zijn achterlijke gedrag. Nou, fijne vrienden en familie heb je dan. Die profiteren van zijn status en geld vermoed ik en spreken hem daarom niet tegen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Pietjanhendrik
517 Reacties
94 Dagen lid
549 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Nou Anco, in het andere artikel hier op fcUpdate geeft hij toe dat hij niet luistert naar analisten an journalisten. Alleen naar de mensen die dichtbij hem staan. Blijkbaar zijn dat allemaal ja-knikkers die het goedkeuren. Overigens geeft hij aan het er moeilijk mee te hebben gehad. Lekker is dat: zelf de commotie veroorzaken en dan janken dat ie kritiek krijgt. Vervolgens zeggen zijn maten en familie dat hun gewoon moet blijven doorgaan met zijn achterlijke gedrag. Nou, fijne vrienden en familie heb je dan. Die profiteren van zijn status en geld vermoed ik en spreken hem daarom niet tegen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

AZ - Slovan

AZ
1 - 0
Slovan Bratislava
Gespeeld op 23 okt. 2025
Competitie: UEFA Europa Conference League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Wouter Goes

Wouter Goes
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 21 jaar (10 jun. 2004)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
9
0
2024/2025
AZ
28
1
2024/2025
Jong AZ
0
0
2023/2024
AZ
15
0

Meer info

Stand UEFA Europa Conference League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Fiorentina
2
5
6
2
AEK Larnaca
2
5
6
3
Celje
2
4
6
4
Lausanne
2
4
6
5
Samsun
2
4
6
6
Mainz 05
2
2
6
7
Rayo
2
2
4
8
Raków
2
2
4
9
Strasbourg
2
1
4
10
Jagiellonia
2
1
4
11
Noah
2
1
4
12
AEK Athens
2
4
3
13
Zrinjski
2
4
3
14
Lech
2
2
3
15
Sparta
2
2
3
16
Crystal Palace
2
1
3
17
Shakhtar D
2
0
3
18
Legia
2
0
3
19
Rijeka
2
0
3
20
Shkendija
2
-1
3
21
AZ
2
-3
3
22
Red Imps
2
-4
3
23
Drita
2
0
2
24
Häcken
2
0
2
25
KuPS
2
0
2
26
Omonia
2
-1
1
27
Shelbourne
2
-1
1
28
Olomouc
2
-2
1
29
CS U Craiova
2
-2
1
30
Breidablik
2
-3
1
31
Slovan
2
-2
0
32
Hamrun
2
-2
0
33
Shamrock
2
-5
0
34
Dynamo Kyiv
2
-5
0
35
Rapid
2
-6
0
36
Aberdeen
2
-7
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel