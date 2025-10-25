Wouter Goes geeft eíndelijk weer interview: ‘Die periode was heel heftig en moeilijk’

heeft sinds lange tijd een interview afgelegd. Tegenover het Noordhollands Dagblad gaat de veelbesproken 21-jarige verdediger in op de storm van kritiek die hij de afgelopen tijd te verduren kreeg. De AZ-speler onderging een moeilijke periode, zo geeft hij aan.

Het is lang geleden dat Goes zich uitliet tegenover de media. De verdediger blijft, in overleg met AZ, weg van media-aandacht. “Dat vind ik soms wel lekker. Ik ben geen enorme fan van interviews. Ik denk dat ik de laatste tijd al genoeg aandacht heb gekregen. En niet altijd in positieve zin”, begint Goes tegenover Jeroen Haarsma.

Artikel gaat verder onder video

Dat de verdediger veel kritiek krijgt over zijn felle manier van spelen, is een understatement. Met name na de bekerfinale tegen Go Ahead Eagles lag de jongeling zwaar onder vuur. “Die periode was heel heftig en moeilijk”, vertelt Goes. “Vrienden hielpen me daar doorheen. Die gingen leuke dingen met me doen. Ik heb geprobeerd zo weinig mogelijk te lezen. Maar dat was gewoon geen leuke periode. Ik ben 21 jaar en dan is het gek om ineens heel Nederland over je te horen”, vervolgt hij.

De Amsterdammer was in talloze talkshows onderwerp van gesprek, maar dat doet hem niet zo veel: “Ik moet het goede voorbeeld geven voor anderen. Alleen ik ga niet veranderen, ik blijf mezelf. De mensen om me heen zeggen me echt wel waar het op staat, wat ze van dingen vinden. Maar ik verander niet omdat mensen in praatprogramma’s iets zeggen”, zegt Goes.

Het imago van ‘vervelende verdediger’ is geen probleem voor de verdediger: “Uiteindelijk doet zoiets er ook niet toe. Het hoort bij het leven als profvoetballer, dat mensen een mening over je hebben. Kijk, praatprogramma’s gaan mij niet opstellen of kopen. Het gaat erom dat mensen die er voor míj toe doen, zien welke ontwikkeling ik doormaak. De rest is bijzaak”, sluit hij af.

In de afgelopen periode lag Goes tweemaal onder vuur. Vorige week zaterdag lokte hij Wout Weghorst compleet uit de tent, terwijl hij afgelopen donderdag een klap van Slovan Bratislava-speler Sandro Cruz te verwerken kreeg.