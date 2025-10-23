Live voetbal

Wouter Goes weer in opspraak: Sandro Cruz krijgt rood na duel met AZ'er

Demen Bülbül
23 oktober 2025, 22:48

Wouter Goes is donderdagavond opnieuw in opspraak geraakt, ditmaal in het Conference League-duel van AZ met Slovan Bratislava (1-0 zege). De jonge verdediger van AZ ging na een duel met tegenstander Sandro Cruz theatraal naar de grond, hetgeen de verdediger Slovan Bratislava een directe rode kaart opleverde.

In de slotfase van de wedstrijd verdedigde AZ donderdag een 1-0 voorsprong, op slag van rust tot stand gekomen door een doelpunt van Sven Mijnans. Slovan Bratislava drong stevig aan, maar het momentum van de Slowaakse ploeg kwam vier minuten voor tijd ten einde doordat Cruz met rood van het veld werd gestuurd.

Cruz werd in de zestien van AZ om zijn middel gegrepen door Goes, waarna de verdediger van Slovan Bratislava de stopper van AZ van zich af wilde duwen. Goes bleef Cruz vasthouden, waarna de Angolees Goes met zijn linkerhand in het gezicht tikte. Goes leek veel pijn te hebben, gezien het geluid dat hij produceerde bij zijn val op de grond. Scheidsrechter Tobias Stieler was onverbiddelijk en toonde Cruz meteen de rode kaart.

“Daar ligt Wouter Goes alweer. Is hij misschien weer tegen een elleboog aangelopen?”, zei commentator Joep Schrijvers bij Ziggo Sport. Schrijvers refereerde daarmee aan het akkefietje van afgelopen weekend in de Eredivisie bij Ajax - AZ, toen Wout Weghorst aan rood ontsnapte na een elleboog jegens Goes.

Schrijvers vindt de rode kaart voor Cruz overduidelijk zwaar gestraft. “Nou, ik heb deze week overtredingen gezien tegen Wouter Goes die eigenlijk meer rood waren dan dit. Ze duwen wat, ze trekken wat. Er is geen twijfel over dat Goes best geraakt is door Cruz, maar het onbegrip van de speler van Slovan Bratislava valt ook wel te begrijpen”, aldus de commentator.

Gaan we nou ook nog die jongen afbranden tegen buitenlandse clubs? Echt een heksenjacht aan het worden in Nederland. Ventje is hartstikke jong, beetje genuanceerder mag wel.

Er was contact. Dit vind ik nu net niet raar. Goes is een randdebiel maar die aanvaller moet dit zeker niet doen. De meeste vonden dat Weghorst rood moest krijgen, ook toen deed Goes dat overdreven. Tja, nu overdrijft hij ook. Maar er is contact. En die elleboog van zondag, leuk dat Schrijvers daar makkelijk over doet, was natuurlijk een donkerrode kaart.

Wil je altijd in je elftal hebben zo een jongen. Weghorst twee wedstrijden achter elkaar had 2 x geel of rood moeten hebben moeten hebben, en daar is geregeld een mantel der liefde. Deze jonge jongen blijft stoïcijns, knap hoor.

