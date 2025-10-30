Volgens The Athletic zijn de spanningen binnen de selectie van Real Madrid flink toegenomen sinds Xabi Alonso in juni het stokje overnam van Carlo Ancelotti. De voormalig middenvelder, die eerder Bayer Leverkusen onder zijn hoede had, heeft een veel strikter regime geïntroduceerd, met meer nadruk op punctualiteit, intensiteit, krachttraining en videoanalyse. Dit staat in schril contrast met de meer ontspannen benadering van zijn voorganger.

De veranderingen van de Spanjaard worden niet door alle spelers gewaardeerd. Met name de relatie tussen de coach en Vinícius Júnior zou als 'niet-bestaand' worden omschreven, zeker na een recent voorval tijdens El Clásico tegen FC Barcelona (2-1 winst). De Braziliaanse aanvaller reageerde woedend toen hij een kwartier voor tijd naar de kant werd gehaald en keurde zijn trainer geen blik waardig terwijl hij woest fulminerend en gebarend de catacomben indook, om even later alsnog plaats te nemen op de reservebank. Vinícius heeft inmiddels zijn excuses aangeboden middels een statement op sociale media.

Strikter regime Alonso

Artikel gaat verder onder video

De striktere methoden van Alonso worden door een deel van de spelersgroep van Real als veel te rigide ervaren, zo blijkt uit het bewuste artikel. Bronnen rond selectiespelers van Real laten aan The Athletic weten dat er 'frustratie' heerst in de kleedkamer: "Veel ervaren spelers voelen zich geminacht en zijn ontevreden", aldus het medium. "Sommigen hebben zoveel prijzen gewonnen zonder al deze zaken te doen, dat ze zijn gaan klagen zodra ze werden opgelegd. Dat is geen geheim en gebeurde deels publiekelijk. Het is ook normaal, vooral bij spelers die onaantastbaar waren", aldus een bron.

'Hij denkt dat hij Guardiola is'

Daarnaast zou Alonso verweten worden dat hij 'afstandelijk en niet benaderbaar' zou zijn - een groot contrast met zijn voorganger Ancelotti, die juist heel populair was binnen de Real-selectie. "Hij denkt dat hij Pep Guardiola is, maar op dit moment is hij gewoon Xabi", is een opmerking die door verschillende bronnen van The Athletic gemaakt wordt, "zowel in positieve als in negatieve zin".

Resultaten bewijzen gelijk Alonso

De aanpak van Alonso begint ondanks de onvrede bij een deel van zijn spelersgroep wel zijn vruchten af te werpen. Zo gaat Real door de zege op Barcelona nu met een voorsprong van vijf punten aan kop in de Spaanse competitie. In het toernooi om de Champions League ligt De Koninklijke bovendien aardig op koers voor rechtstreekse plaatsing voor de achtste finales. Na drie speelronden staat Real vijfde op de ranglijst, met de maximale score van negen punten. Ook titelhouder Paris Saint-Germain en Bayern München, Internazionale en Arsenal zijn nog altijd zonder puntverlies en staan op doelsaldo boven de Madrilenen. Na acht speelronden gaan de nummers 1 tot en met 8 van de ranglijst rechtstreeks door naar de laatste zestien, de nummers 9 tot en met 24 strijden in de tussenronde om de overige acht tickets.