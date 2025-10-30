Real Madrid werkt samen met het bedrijf achter de Super League, A22, aan een aanklacht tegen de UEFA, zo meldt de krant AS. Volgens bronnen in het Spaanse medialandschap gaat het om een bedrag van 4,5 miljard euro. Dit zou bedoeld zijn als compensatie voor misgelopen inkomsten en reputatieschade.

In april 2021 wilden twaalf Europese clubs de Super League oprichten: een internationale competitie voor topclubs uit de grootste Europese voetballanden, waaronder Real Madrid. Dit gebeurde buiten de UEFA om, tot grote woede van de voetbalbond. Michael van Praag, destijds nog lid van het uitvoerend comité, was daar duidelijk over. “De supporters hebben gelukkig duidelijk gemaakt dat het nieuwe format geen draagvlak heeft”, zei de Nederlander destijds. Uiteindelijk groeide dit uit tot een langlopend conflict tussen onder meer Real Madrid en de UEFA.

Op woensdag heeft het gerechtshof in Madrid zich uitgesproken over dit juridische conflict. De rechters stelden de Madrileense grootmacht in het gelijk, omdat de UEFA volgens hen haar dominante positie heeft misbruikt en de Europese mededingingsregels heeft geschonden. “De uitspraak opent de mogelijkheid om de aanzienlijke schade en verliezen te verhalen die de club de afgelopen jaren heeft geleden”, luidde de reactie van de club uit Madrid.

Aanklacht komt eraan

Florentino Pérez, president van Real, schakelt direct door. Volgens AS werkt de club samen met A22, het bedrijf achter de Super League, om een aanklacht in te dienen en zo de aanval te openen. De Koninklijke doet dit strategisch door zich te beroepen op eerdere uitspraken van het Europees Hof van Justitie over het vermeende machtsmisbruik van de UEFA.

Volgens bronnen van AS wil Real Madrid 4,5 miljard euro ontvangen van de UEFA. Dit bedrag is berekend door de club uit de Spaanse hoofdstad en A22. Ze zien het als compensatie voor misgelopen inkomsten en reputatieschade. Wanneer de aanklacht precies wordt ingediend, is nog niet bekend.