Vinícius Júnior heeft zijn excuses aangeboden voor zijn gedrag El Clásico tegen FC Barcelona afgelopen weekend. De aanvaller van Real Madrid reageerde woedend toen hij in de 72ste minuut werd gewisseld door Xabi Alonso.

Real Madrid wist afgelopen weekend in eigen huis met 2-1 van FC Barcelona te winnen door doelpunten van Kylian Mbappé en Jude Bellingham. Na 72 minuten besloot Alonso om enkele wissels door te voeren, waarbij hij Vinícius naar de kant haalde voor Rodrygo. Daar was de Braziliaan overduidelijk boos om. "Ik? Waarom altijd ik? Ik verlaat Real. Ik kan beter vertrekken", zou hij daarbij onder meer hebben geroepen.

Vinícius door het stof

De reactie van Vinícius zorgde voor de nodige opschudding, maar inmiddels heeft de vleugelspeler zijn excuses aangeboden. "Vandaag wil ik mijn excuses aanbieden aan alle fans van Madrid voor mijn reactie op mijn wissel in El Clásico", begon de aanvaller op X. "Net zoals ik vandaag tijdens de training al mijn excuses heb aangeboden, wil ik ook nogmaals mijn excuses aanbieden aan mijn teamgenoten, de club en de voorzitter."

Passie en competitieve aard

Vinícius legt uit dat zijn passie het soms van hem wint. "Ik wil altijd winnen en mijn team helpen. Mijn competitieve aard komt voort uit de liefde die ik voel voor deze club en alles wat die vertegenwoordigt", stelt hij. "Ik beloof elke seconde te blijven vechten voor het welzijn van Real Madrid, zoals ik dat al vanaf dag één doe."

