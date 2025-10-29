Live voetbal 3

Vinícius Júnior biedt excuses aan na woede-uitbarsting tijdens El Clásico

Vinícius Junior tijdens Real Madrid - Barcelona
Foto: © Ziggo Sport
29 oktober 2025, 15:46

Vinícius Júnior heeft zijn excuses aangeboden voor zijn gedrag El Clásico tegen FC Barcelona afgelopen weekend. De aanvaller van Real Madrid reageerde woedend toen hij in de 72ste minuut werd gewisseld door Xabi Alonso

Real Madrid wist afgelopen weekend in eigen huis met 2-1 van FC Barcelona te winnen door doelpunten van Kylian Mbappé en Jude Bellingham. Na 72 minuten besloot Alonso om enkele wissels door te voeren, waarbij hij Vinícius naar de kant haalde voor Rodrygo. Daar was de Braziliaan overduidelijk boos om. "Ik? Waarom altijd ik? Ik verlaat Real. Ik kan beter vertrekken", zou hij daarbij onder meer hebben geroepen.

Vinícius door het stof

De reactie van Vinícius zorgde voor de nodige opschudding, maar inmiddels heeft de vleugelspeler zijn excuses aangeboden. "Vandaag wil ik mijn excuses aanbieden aan alle fans van Madrid voor mijn reactie op mijn wissel in El Clásico", begon de aanvaller op X. "Net zoals ik vandaag tijdens de training al mijn excuses heb aangeboden, wil ik ook nogmaals mijn excuses aanbieden aan mijn teamgenoten, de club en de voorzitter."

Passie en competitieve aard

Vinícius legt uit dat zijn passie het soms van hem wint. "Ik wil altijd winnen en mijn team helpen. Mijn competitieve aard komt voort uit de liefde die ik voel voor deze club en alles wat die vertegenwoordigt", stelt hij. "Ik beloof elke seconde te blijven vechten voor het welzijn van Real Madrid, zoals ik dat al vanaf dag één doe."

Real Madrid - Barcelona

Real Madrid
2 - 1
Barcelona
Gespeeld op 26 okt. 2025
Competitie: LaLiga
Seizoen: 2025/2026

Vinícius Júnior

Vinícius Júnior
Real Madrid
Team: Real Madrid
Leeftijd: 25 jaar (12 jul. 2000)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Real Madrid
10
5
2024/2025
Real Madrid
30
11
2023/2024
Real Madrid
26
15
2022/2023
Real Madrid
33
10

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
1
Real Madrid
10
12
27
2
Barcelona
10
13
22
3
Villarreal
10
8
20
4
Atlético
10
8
19
5
Espanyol
10
3
18

