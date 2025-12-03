Maarten Martens staat flink onder druk bij AZ, zo meldt De Telegraaf. Volgens de krant sluimert er 'onrust' en 'onvrede' bij de club uit de Kaasstad. Hier liggen meerdere oorzaken aan ten grondslag en een daarvan is dus de trainer, Martens.

AZ staat na veertien speelronden op een vierde plaats in de Eredivisie met 24 punten, evenveel als nummer drie NEC. De Nijmegenaren hebben alleen een beter doelsaldo dan de Alkmaarders. Toch staat Martens flink onder druk in Alkmaar, mede omdat de resultaten alsmede het veldspel de laatste weken niet goed zijn. Afgelopen zondag werd er, op bezoek bij FC Twente, alweer voor de derde competitiewedstrijd op rij verloren door het ambitieuze AZ.

"Het water staat AZ, de gezondste voetbalclub van Nederland, nog niet tot aan de lippen", schrijft De Telegraaf, dat schetst dat de ploeg van Martens zich geen bekernederlaag kan permitteren op bezoek bij PEC Zwolle. "Want er sluimert onrust en onvrede in de Kaasstad." Journalist Steven Kooijman schetst dat er viervoedingsbodems zijn voor de onrust en onvrede, waaronder de aanpak van Martens.

"Het is nog maar twee maanden geleden dat er een klein bommetje op ontploffen stond", klinkt het. "Begin oktober werd intern de positie van trainer Maarten Martens besproken, nadat de club in drie competitieduels op een rij punten had laten liggen en AZ op Cyprus een geweldig pak slaag had gekregen van AEK Larnaca. Ook uitten de spelers hun onvrede over de aanpak van de Belgische trainer."

Bekernederlaag tegen PEC zet Martens verder onder druk

Op de derby tegen Telstar van 5 oktober, die met piepen en kraken met 2-1 werd gewonnen, stond flinke druk. "De ploeg herpakte zich met vier zeges op rij, maar begin november werd een nieuwe negatieve reeks ingezet, met onder andere drie nederlagen op rij en veldspel dat niet om aan te gluren is. Een bekeruitschakeling in Zwolle zal de positie van Martens geen goed doen", luidt de pijnlijke conclusie.