Theo Janssen en Wim Kieft zijn het met elkaar oneens wat betreft de toekomst van Ronald Koeman als bondscoach van het Nederlands elftal. Als het aan Janssen ligt dan is het na het WK tijd voor de 'nieuwe generatie', terwijl Kieft het prima zou vinden als Koeman aan zou blijven.

De toekomst van Koeman is sinds vorige week onderwerp van gesprek. Op de persconferentie van vorige week maandag leek de keuzeheer openlijk te hinten op een vertrek na het WK 2026, maar daar kwam hij zondagmiddag op terug tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel met Litouwen. Journalist Valentijn Driessen, die ervan overtuigd is dat het aankomende WK de laatste klus van Koeman als bondscoach is, vroeg Koeman meermaals naar zijn toekomst. De 62-jarige oefenmeester was duidelijk: hij zal zich er niet meer over uitlaten.

Ook bij Studio Voetbal wordt er gepraat over het al dan niet aanblijven van Koeman als bondscoach. "Hij heeft het op zich aardig gedaan, hè", analyseert Janssen aan tafel bij Studio Voetbal. "Koeman gaat zich met Oranje kwalificeren voor het WK, dat is nu wel duidelijk. Nederland zal het daar oké gaan doen. Ik denk niet dat we kans maken op de titel."

"Ik denk dat een nieuwe bondscoach misschien wel goed is", gaat de analist verder. "Er komen weer jonge talenten aan en misschien moet je dan ook een trainer uit een nieuwe generatie voor de groep zetten. Een heel ander type die die jongens weer kan aanslingeren. Ik zeg niet dat Koeman geen goede trainer of bondscoach is, ik denk alleen dat het best wel tijd kan zijn voor een frisse wind."

Kieft houdt er een andere mening op na en geeft te kennen de noodzaak van een nieuwe bondscoach niet te zien. "Als je een heel slecht WK speelt, dan stapt hij zelf op of de KNVB zet hem buiten. Ik heb het idee dat hij het goed doet, dat hij goed in de groep ligt en goed overkomt. Ik denk dat hij zelf ook graag door wil gaan. Het is natuurlijk wel een heerlijke baan, hè, als je 63 (62, red.) bent? Je hebt een paar wedstrijden per jaar", voegt de voormalig Oranje-international daar aan toe.