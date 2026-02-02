sprak zaterdagavond zonder toestemming van NEC met Ajax-directeur Marijn Beuker, zo meldt WFCGRONINGEN op X. De Nijmegenaren zijn boos op de handelswijze van de Amsterdammers en zijn ontevreden dat Nathan van Kooperen niet heeft laten weten dat Beuker aanwezig was bij het diner. Voetbal International schrijft dat Ajax beweert dat Beuker slechts bij toeval in het restaurant was.

NEC wist zaterdagavond met 1-3 te winnen van AZ, mede door een prachtige goal van Sano. Na de wedstrijd kreeg de 22-jarige rechtspoot toestemming van zijn club om niet mee terug te keren naar Nijmegen om in Amsterdam te eten met zijn management. Wat de club niet wist, is dat Beuker daar ook bij aanwezig zou zijn. Tijdens het diner hebben Ajax en Sano verschillende zaken op papier gezet, waarna zondagochtend verder werd gesproken over de wensen van de Japanner.

Zondagmiddag bereikten Ajax en Sano een persoonlijk akkoord, zonder toestemming van NEC. De Nijmegenaren zouden pas zaterdagavond laat te horen hebben gekregen dat Beuker aanwezig was bij het diner. Volgens VI was ook assistent-trainer Denny Landzaat aanwezig in het restaurant. Het weekblad schrijft dat Ajax beweert dat Beuker alleen gedag heeft gezegd tegen Sano en na het eten heeft gesproken met Van Kooperen. Sano wordt bijgestaan door het Japanse UDN Sports, dat in Nederland vaak wordt ondersteund door deze zaakwaarnemer.

Het eerste bod van Ajax, tien miljoen euro en de transferrechten van Ahmetcan Kaplan, werd door NEC als onvoldoende beschouwd. Dat de Amsterdammers achter de rug van de Nijmegenaren om met Sano spraken, zorgt voor verbazing en irritatie. Ook is de nummer drie van de Eredivisie ontevreden met Van Kooperen, die niet heeft laten weten met Beuker te hebben gesproken. De berichtgeving over een mogelijke arbitragezaak om de transfer te forceren, wordt door NEC als ‘kansloos’ geacht. Inmiddels is duidelijk dat NEC helemaal voor een winters vertrek van Sano is gaan liggen. Mocht Ajax hem alsnog naar de Johan Cruijff ArenA willen halen, zal het in de zomer terug moeten keren.