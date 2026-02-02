Bas Nijhuis zal dit seizoen niet meer in actie komen, zo maakt hij zelf bekend. De scheidsrechter liep afgelopen week een achillespeesblessure op, die hem voorlopig aan de kant houdt.

Nijhuis was door de KNVB aangesteld als scheidsrechter voor de wedstrijd tussen PSV en Feyenoord. Dinsdag liep de arbiter echter een achillespeesblessure op, waardoor hij de eenzijdige topper in Eindhoven niet kon fluiten. Uiteindelijk had Allard Lindhout de leiding over het duel, dat in een 3-0 zege voor PSV eindigde.

“Het lijkt net alsof je wordt neergetrapt, echt heel raar. Er is toen direct een echo gemaakt en toen was gelijk duidelijk dat het niet goed was”, geeft Nijhuis aan bij De 538 Ochtendshow. De scheidsrechter heeft zijn voet momenteel in een flinke brace zitten. “Het is wel behelpen met zo’n soort skischoen.”

Nu zal Nijhuis moeten revalideren, waardoor hij de komende tijd in ieder geval niet in actie komt. “Het zal nog wel even duren, dus dit seizoen kun je wel vergeten”, aldus de arbiter. Nijhuis bevestigt dat hij in ieder geval geen operatie hoeft te ondergaan.