Live voetbal

Einde seizoen voor Bas Nijhuis

Bas Nijhuis
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
2 februari 2026, 11:14

Bas Nijhuis zal dit seizoen niet meer in actie komen, zo maakt hij zelf bekend. De scheidsrechter liep afgelopen week een achillespeesblessure op, die hem voorlopig aan de kant houdt.

Nijhuis was door de KNVB aangesteld als scheidsrechter voor de wedstrijd tussen PSV en Feyenoord. Dinsdag liep de arbiter echter een achillespeesblessure op, waardoor hij de eenzijdige topper in Eindhoven niet kon fluiten. Uiteindelijk had Allard Lindhout de leiding over het duel, dat in een 3-0 zege voor PSV eindigde.

Artikel gaat verder onder video

“Het lijkt net alsof je wordt neergetrapt, echt heel raar. Er is toen direct een echo gemaakt en toen was gelijk duidelijk dat het niet goed was”, geeft Nijhuis aan bij De 538 Ochtendshow. De scheidsrechter heeft zijn voet momenteel in een flinke brace zitten. “Het is wel behelpen met zo’n soort skischoen.”

Nu zal Nijhuis moeten revalideren, waardoor hij de komende tijd in ieder geval niet in actie komt. “Het zal nog wel even duren, dus dit seizoen kun je wel vergeten”, aldus de arbiter. Nijhuis bevestigt dat hij in ieder geval geen operatie hoeft te ondergaan.

➡️ Meer voetbalnieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Allard Lindhout en Robin van Persie

Kees Kwakman spreekt van onterechte rode kaart voor Feyenoord

  • Gisteren, 23:15
  • Gisteren, 23:15
Melvin Boel

Fans van Go Ahead Eagles schreeuwen om vertrek van Melvin Boel

  • Gisteren, 22:38
  • Gisteren, 22:38
Spelersbus Feyenoord

Supporters van Feyenoord wachten tevergeefs de spelersbus op

  • Gisteren, 22:03
  • Gisteren, 22:03
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
21
39
56
2
Feyenoord
21
19
39
3
NEC
20
18
38
4
Ajax
21
13
38
5
Sparta
21
-7
35

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel