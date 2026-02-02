Kenneth Perez wist niet wat hij zag in de wedstrijd tussen Excelsior en Ajax (2-2). Voor de Amsterdammers leek er geen vuiltje aan de lucht in de eerste helft, maar na rust werd de voorsprong volledig verspeeld. Volgens Perez is er sprake van een ‘mentaliteitsprobleem’.
Ajax kwam zondagmiddag op bezoek bij Excelsior voor rust op een 0-2 voorsprong en het leek er sterk op dat de ploeg van Fred Grim niets te duchten had van de Rotterdammers. In het laatste kwart van de wedstrijd ging het echter alsnog mis, toen Miliano Jonathans en Arthur Zagré in een tijdsbestek van vijf minuten toesloegen: 2-2.
In Dit was het Weekend haalt Kees Kwakman aan dat de spelers van Ajax in de slotfase nauwelijks meer op de goede plek liepen en meermaals achteruit stapten in plaats van de bal aan te vallen. “Ze denken gewoon: ‘Excelsior is niet zo goed, dus we schakelen gewoon een tandje terug’. Excelsior wisselde gewoon poppetje voor poppetje, ze gingen niet iets heel anders doen. Ajax schakelt gewoon terug en denkt: ‘Zo kan het ook’. Zo kan het dus niet, want zo goed zijn ze niet.”
Perez is het met zijn collega eens en spreekt van een ‘mentaliteitsprobleem’. “Hoe haal je het in je hoofd?”, vraagt de analist zich af. “Je bent niet zo lang geleden weggepoetst door AZ. Dan heb je waarschuwing op waarschuwing gekregen: tweede helften tegen Telstar, Go Ahead en Volendam. Hoe kun je dan denken, als individu: ‘Ik hoef niet te werken, ik ben zo goed dat ik het voetballend kan.’ Dat kunnen ze helemaal niet. Ze zijn alleen goed als ze als team fungeren.” De oud-voetballer stelt dat het ‘totaal uit elkaar valt’ als iemand zijn taken niet uitvoert.
Kwakman valt op dat Ajax geen middenvelder heeft om in de slotfase van een wedstrijd in de ploeg te brengen. “Maar Regeer had hoofdpijn”, reageert Perez cynisch. “Elke keer na 75 minuten kan hij niet meer, dan zit hij op de grond”, beaamt Kwakman. “Wat een aansteller is dat zeg”, haakt zijn tafelgenoot daar weer op in. Overigens stond Youri Regeer wel tot het einde van de wedstrijd op het veld.
Klopt wel wat deze heren zeggen, maar de aanzet hiertoe wordt ook gegeven door Fred Grim. Dit is niet de eerste keer. Hij haalt Dolberg en Bounida eruit (verbaast me dat hij niet ook Godts eruit haalde). Het team denkt hierdoor dat ze er al zijn en gaan vanzelf een stuk minder doen. Da's logisch zou een oude bekende zeggen. Bovendien binden deze jongens veel spelers, terwijl Weghorst en Edvardsen dat veel minder doen. Wel hardwerkend, maar de tegenstander is minder bang
