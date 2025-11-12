weerspreekt de uitlatingen van zijn eigen moeder Dayenne Gallant, die in een interview vertelt dat haar zoon vanwege een lachgasverslaving is opgenomen in een Thaise afkickkliniek. De felle kritiek die zijn moeder levert op Brian Tevreden is volgens de spits van KSC Lokeren volledig onterecht.

Gallant deed dinsdag op YouTube-kanaal Culturu TV een onthutsend boekje open over haar zoon, die in het verleden onder meer uitkwam voor Ajax, Chelseae, FC Groningen en FC Utrecht. Redan zou met dank aan haar eigen bemoeienis zijn opgenomen in een rehab in Thailand. "Maar eigenlijk gaat het ook niet goed daar, nog steeds niet. Hij is alles kwijt. Zijn huis is kwijt. Hij heeft helemaal niks meer. Ik zou willen dat geen enkele andere ouder dit zou moeten meemaken. Want dit is echt heftig.” Ook Tevreden kreeg er stevig van langs: "Hij speelde met het leven van mijn kind", stelde Gallant.

Op dit moment staat Redan feitelijk onder contract bij het Italiaanse Avellino, maar die club verhuurt hem sinds afgelopen zomer aan het Belgische Lokeren. Daar beleeft men vooralsnog geen plezier van de spits die ooit als groot talent te boek stond. Redan speelde nog geen minuut voor Lokeren, zijn laatste officiële optreden dateert van 12 april jongstleden. Toen deed hij namens het Beerschot van toenmalig trainer Dirk Kuijt een halfuur mee in het verloren play-offduel met KV Kortrijk (3-2).

Uitgebreid statement Daishawn Redan

Redan reageert woensdag in een statement, dat op een later moment publiekelijk zal worden gemaakt maar reeds is ingezien door onder meer VoetbalPrimeur, op de uitlatingen van zijn moeder. "Het bevat ernstige feitelijke onjuistheden en schetst een verkeerd beeld van mijn leven. Ja, ik heb moeilijke periodes meegemaakt. Mijn persoonlijke strijd begon in de periode dat ik nog bij mijn moeder woonde. Dat was een lastige tijd waarin ik verkeerde keuzes maakte en het even moeilijk had om mijn weg te vinden", aldus de voetballer.

"Het is juist Tevreden die mij in die periode heeft opgevangen, begeleid en geholpen om weer richting te krijgen als mens én als voetballer", schrijft Redan voorts. "Het doet mij pijn dat mijn moeder nu onwaarheden naar buiten heeft gebracht. Zij spreekt vanuit haar emotie, maar wat zij zegt klopt niet. Haar uitspraken schaden mensen die mij jarenlang met geduld, toewijding en oprechte zorg hebben gesteund."

"Ik heb nog steeds goed en regelmatig contact met Brian', bezweert Redan. 'Hij is één van de weinige mensen die is gebleven toen het moeilijk werd, en dat zal ik nooit vergeten. Ik accepteer niet dat mijn naam of die van Brian wordt misbruikt voor sensatie of leugens. Ik kies voor eerlijkheid en groei en vraag iedereen om mijn privacy te respecteren, zodat ik verder kan bouwen aan mijn leven met de mensen die écht in mij geloven", besluit de voetballer zijn verklaring.