Ajax houdt na het afketsen van de terugkeer van Erik ten Hag 'alle opties open' in de zoektocht naar een opvolger voor de ontslagen hoofdtrainer John Heitinga, aldus het Algemeen Dagblad. Volgens de krant werkt de Amsterdamse club met een shortlist met daarop Nederlandse én buitenlandse trainers, maar heeft geen van hen nog een officieel voorstel ontvangen, waardoor de kans groot is dat interim-trainer Fred Grim voorlopig einderverantwoordelijk blijft.

Heitinga werd vorige week donderdag de wacht aangezegd, daags na de 0-3 nederlaag tegen Galatasaray in de Champions League. Drie dagen later zat zijn voormalige assistent Grim als interim-trainer op de bank in het uitduel bij FC Utrecht, dat een 2-1 nederlaag opleverde. Achter de schermen is Ajax ondertussen druk doende een definitieve opvolger voor Heitinga te vinden. Gisteren (dinsdag) werd duidelijk dat door de naam van Ten Hag in ieder geval een streep kan. De in de Johan Cruijff ArenA eerder zeer succesvolle Tukker heeft bedankt voor de eer, zo werd als eerste gemeld door datzelfde AD.

Artikel gaat verder onder video

De voornaamste reden voor de 'nee' van Ten Hag vormt het gebrek aan duidelijkheid over de technische leiding van Ajax. Bij het ontslag van Heitinga stelde technisch directeur Alex Kroes zijn positie eveneens ter beschikking, maar toonde hij zich bereid om in functie te blijven tot Ajax een opvolger heeft gevonden. Ten Hag wilde alleen instappen als Kroes tóch voor langere tijd zou aanblijven, zo onthulde De Telegraaf gisteren. Daarbij gold een terugkeer van Marc Overmars volgens die krant als alternatief, maar die liet maandag zelf al weten dat Ajax voor hem 'een gepasseerd station' is.

Het gebrek aan duidelijkheid over de technisch directeur-positie bemoeilijkt de zoektocht van Ajax naar een nieuwe hoofdtrainer, maar desondanks maakt de club volgens het AD 'meer vaart' met het zoeken van een opvolger voor Heitinga dan eentje voor Kroes. "Dat betekent niet dat de nieuwe trainer al in de startblokken staat. Integendeel, de directie heeft kandidaten in kaart gebracht. Op het lijstje staan namen voor de korte en lange termijn, van Nederlandse en van buitenlandse trainers", schrijven Sjoerd Mossou en clubwatcher Johan Inan. "Ajax houdt alle opties open en wil aan het begin van de zoektocht geen scenario’s uitsluiten. Op dit moment heeft geen enkele kandidaat al een voorstel gehad. Dat maakt de kans groot dat Fred Grim, die zondag tegen FC Utrecht (2-1 verlies) geen schokeffect teweeg kon brengen, nog wel een paar duels als interim-coach zal fungeren", aldus het duo.

Vanwege interlandvoetbal ligt de Eredivisie komend weekend stil. Ajax hervat de competitie volgend weekend, op zaterdag 22 november, met een thuiswedstrijd tegen Excelsior. Drie dagen spelen de Amsterdammers in Europees verband (thuis) tegen Benfica, waarna in het laatste weekend van november FC Groningen op bezoek komt in de Johan Cruijff ArenA.