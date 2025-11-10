Ajax heeft Marc Overmars benaderd om de nieuwe technisch directeur te worden in Amsterdam. De 52-jarige oud-voetballer wil echter niet de opvolger van Alex Kroes worden, zo zegt hij in gesprek met De Telegraaf.

Overmars geeft in gesprek met de ochtendkrant aan dat hij is benaderd door Ajax. En dat is niet voor het eerst: "Dat is al een keer gebeurd, nu weer en door meerdere mensen. Door wie? Ja, dat zijn mensen op belangrijke posities, maar ik ga niet zeggen door wie, want dan wordt het intern weer een politiek spelletje. Voor mij is het klaar.”

De voormalig technisch directeur van Ajax vervolgt: "Ik heb een zwak voor Ajax en Amsterdam, maar het is voor mij een gepasseerd station. Dat is zo, omdat ik heel veel plezier heb in mijn werk bij Antwerp en ik daar nog anderhalf jaar onder contract sta. Die verbintenis wil ik uitdienen. Ons streven was de club financieel gezond maken. Het stadion is klaar en nu moet er weer sportief worden gebouwd.”

Dat Ajax sinds zijn vertrek uit Amsterdam dramatische jaren achter de rug heeft, doet hem erg veel pijn: "Ik heb het er moeilijk mee als ik het erover heb. Als je ziet hoe het er nu gaat en de mensen elkaar maar afmaken, dan doet dat zeer. Ik lees tegenwoordig heel weinig, maar ik kreeg mee dat er na Erik acht trainers zijn geweest. Tja, dat is een Nederlands record, denk ik."

Overmars was van 2012 tot februari 2022 zeer succesvol als td van Ajax, maar moest vertrekken vanwege grensoverschrijdend gedrag richting vrouwelijke medewerkers. Een terugkeer naar Amsterdam was dan ook een pikante overstap geweest.