De Telegraaf: Marc Overmars is benaderd door Ajax, maar zegt definitief 'nee'

Marc Overmars
Foto: © Imago
Tijmen Gerritsen
10 november 2025, 21:39

Ajax heeft Marc Overmars benaderd om de nieuwe technisch directeur te worden in Amsterdam. De 52-jarige oud-voetballer wil echter niet de opvolger van Alex Kroes worden, zo zegt hij in gesprek met De Telegraaf.

Overmars geeft in gesprek met de ochtendkrant aan dat hij is benaderd door Ajax. En dat is niet voor het eerst: "Dat is al een keer gebeurd, nu weer en door meerdere mensen. Door wie? Ja, dat zijn mensen op belangrijke posities, maar ik ga niet zeggen door wie, want dan wordt het intern weer een politiek spelletje. Voor mij is het klaar.”

De voormalig technisch directeur van Ajax vervolgt: "Ik heb een zwak voor Ajax en Amsterdam, maar het is voor mij een gepasseerd station. Dat is zo, omdat ik heel veel plezier heb in mijn werk bij Antwerp en ik daar nog anderhalf jaar onder contract sta. Die verbintenis wil ik uitdienen. Ons streven was de club financieel gezond maken. Het stadion is klaar en nu moet er weer sportief worden gebouwd.”

Dat Ajax sinds zijn vertrek uit Amsterdam dramatische jaren achter de rug heeft, doet hem erg veel pijn: "Ik heb het er moeilijk mee als ik het erover heb. Als je ziet hoe het er nu gaat en de mensen elkaar maar afmaken, dan doet dat zeer. Ik lees tegenwoordig heel weinig, maar ik kreeg mee dat er na Erik acht trainers zijn geweest. Tja, dat is een Nederlands record, denk ik."

Overmars was van 2012 tot februari 2022 zeer succesvol als td van Ajax, maar moest vertrekken vanwege grensoverschrijdend gedrag richting vrouwelijke medewerkers. Een terugkeer naar Amsterdam was dan ook een pikante overstap geweest.

Arena
1.432 Reacties
91 Dagen lid
3.280 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

Sja, als je het leuk hebt bij de club waar je bezig bent is het wel te begrijpen dat je daar gewoon wil blijven. Niks mis mee. Dus dan zal Ajax verder moeten kijken.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.572 Reacties
1.141 Dagen lid
18.934 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Volgens mij had i vorig jaar hetzelfde al gezegd. Je moet gewoon verder kijken, andere clubs misschien.. Overmars kwam destijds ook over van GoAhead meen ik?

Ajeto!
552 Reacties
1.141 Dagen lid
3.678 Likes
Ajeto!
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Kramer, Ja, eerst commissaris en daarna technisch directeur

Marc Overtwix
129 Reacties
2 Dagen lid
163 Likes
Marc Overtwix
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Als zelfs hij zijn zaakje daar niet aan wil branden, dan sta je er als club wel heel slecht op 😅

21
172 Reacties
4 Dagen lid
226 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Marc Overtwix een blauwtje oplopen bij mister dickpick.

descheids
687 Reacties
53 Dagen lid
1.149 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Marc, gisteren nog de moraalridder zijn en anderen oproepen om de site beter te maken en vandaag al je 2e opruiende bericht. Tsja we moeten jou met je nieuwe account net als 21 niet serieus nemen heb je bewezen.

21
172 Reacties
4 Dagen lid
226 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Goed bezig Marc.. descheids heeft er geen antwoord meer op, en niet met onzin praat maar met sterke teksten. Blij met je inbreng Marc Overtwix ik hoop dat je dit niveau lang vol kan houden.

CG
2.638 Reacties
840 Dagen lid
13.370 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Vanuit zijn standpunt heeft hij terecht de juiste keuze gemaakt !!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Measurement pixel