Erik ten Hag was na meerdere gesprekken met Alex Kroes en Menno Geelen bereid om terug te keren bij Ajax, schrijft De Telegraaf. De oefenmeester had echter een harde eis: Kroes moest aanblijven als technisch directeur. Dat weigerde de bestuurder, dus besloot Ten Hag af te zeggen.

Dinsdagmiddag kwam naar buiten dat Ten Hag had bedankt voor een terugkeer bij Ajax. Volgens het Algemeen Dagblad kwam dit vooral door het feit dat veel posities binnen de Amsterdamse organisatie momenteel onzeker zijn. Zo heeft Kroes zijn positie ter beschikking gesteld, terwijl ook voetbalcommissaris Danny Blind onlangs zijn vertrek aankondigde.

Volgens De Telegraaf zit de zaak echter iets anders in elkaar. De ochtendkrant schrijft namelijk dat Ten Hag Ajax inderdaad heeft afgezegd, maar na gesprekken met Kroes en Geelen wel wilde instappen. De clubloze trainer stelde daarbij één voorwaarde: Kroes moest aanblijven als technisch directeur.

Omdat Kroes zijn lot aan dat van de vorige week ontslagen John Heitinga heeft verbonden, was hij niet van plan om aan de voorwaarde van Ten Hag te voldoen. De terugkeer van Marc Overmars gold als alternatief, maar hij liet maandag weten dat Ajax ‘een gepasseerd station’ is. De voormalig coach van de Amsterdammers besloot daarom definitief niet terug te keren.