Live voetbal

Telegraaf: Ten Hag wilde terugkeren bij Ajax, maar eiste aanblijven Kroes

Erik ten Hag en Alex Kroes met Johan Cruijff ArenA en Ajax-logo
Foto: © Imago/Realtimes
11 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
11 november 2025, 18:28

Erik ten Hag was na meerdere gesprekken met Alex Kroes en Menno Geelen bereid om terug te keren bij Ajax, schrijft De Telegraaf. De oefenmeester had echter een harde eis: Kroes moest aanblijven als technisch directeur. Dat weigerde de bestuurder, dus besloot Ten Hag af te zeggen.

Dinsdagmiddag kwam naar buiten dat Ten Hag had bedankt voor een terugkeer bij Ajax. Volgens het Algemeen Dagblad kwam dit vooral door het feit dat veel posities binnen de Amsterdamse organisatie momenteel onzeker zijn. Zo heeft Kroes zijn positie ter beschikking gesteld, terwijl ook voetbalcommissaris Danny Blind onlangs zijn vertrek aankondigde.

Artikel gaat verder onder video

Volgens De Telegraaf zit de zaak echter iets anders in elkaar. De ochtendkrant schrijft namelijk dat Ten Hag Ajax inderdaad heeft afgezegd, maar na gesprekken met Kroes en Geelen wel wilde instappen. De clubloze trainer stelde daarbij één voorwaarde: Kroes moest aanblijven als technisch directeur.

Omdat Kroes zijn lot aan dat van de vorige week ontslagen John Heitinga heeft verbonden, was hij niet van plan om aan de voorwaarde van Ten Hag te voldoen. De terugkeer van Marc Overmars gold als alternatief, maar hij liet maandag weten dat Ajax ‘een gepasseerd station’ is. De voormalig coach van de Amsterdammers besloot daarom definitief niet terug te keren.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Bas Nijhuis en Valentijn Driessen

Driessen noemt afgekeurde Weghorst-goal een schande, Nijhuis begrijpt beslissing Makkelie

  • Gisteren, 23:01
  • Gisteren, 23:01
Danny Makkelie

Dick Jol: 'Makkelie is de weg kwijt en momenteel de allerslechtste scheids die er is'

  • Gisteren, 22:16
  • Gisteren, 22:16
Rafael van der Vaart bij Rondo

Van der Vaart heeft heel duidelijke mening over Gerald Alders: 'Heb je die zien spelen?'

  • Gisteren, 21:42
  • Gisteren, 21:42
0 11 reacties
Reageren
11 reacties
FC Onkruid
219 Reacties
174 Dagen lid
315 Likes
FC Onkruid
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Bron a.u.b.

21
191 Reacties
5 Dagen lid
260 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@FC Onkruid Ja jochie Ajax is ziek, doodziek.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.578 Reacties
1.142 Dagen lid
18.948 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

@FC Onkruid telegraaf heeft geen bronnen, Fc Afkicken schetste het mooi. Die 2 van de Telegraaf schrijven gewoon alles stuk zonder ook maar 1 gerucht echt te checken op feiten en andere media als bijvoorbeeld FcUpdate verspreiden het gewoon klakkeloos.

dilima1966
2.767 Reacties
883 Dagen lid
15.615 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Dat is een. Hele goede daad van het bestuur om niet mee te gaan in de eisen om kroes aan te houden als technische directeur ze zijn al jaren niet opgeschoten onder zijn leiding

Vrij Dag
169 Reacties
541 Dagen lid
242 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik ben van mening dat Kroes moet blijven. Wie heeft ook alweer Farioli binnengehaald. Dat hij zijn lot verbond aan Heitinga tekent zijn instelling en kracht. Ik heb uit berichten oa hier begrepen dat er figuren zijn geweest, die van meet af aan van alles hebben gedaan om hem weg te krijgen. Als Menno Geelen hem nu toch laat vertrekken dan hebben deze figuren toch ook gewonnen. Dat mag niet. Ik hoopt dat Kroes ondanks alles aanblijft. Meer bevoegdheden, waardoor hij beter en sneller kan handelen

CG
2.646 Reacties
841 Dagen lid
13.373 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Vrij Dag. Hoe groot is de kans echt aanwezig om Kroes te houden om zo Ten Hag te verwelkomen bij Ajax?

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.578 Reacties
1.142 Dagen lid
18.948 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Vrij Dag Beuker heeft Farioli binnengehaald, althans hij komt uit de koker van Beuker. Maar maakt weinig uit. Kroes heeft gefaald de afgelopen 12 maanden ofzo en erkent dat zelf ook, maar ipv ervan leren en door stopt i. Hij had van mij ook niet weg gehoeven, als i maar bereid is ervan te leren en te verbeteren. Overmars is net zo schuldig aan de puinhoop als Mislintat of zijn voorgangers met Huntelaar. Hij deed ook alles maar gewoon en soms pakte het goed uit maar deed alles in zijn hoofd en niemand kon zijn vertrek opvangen want er lag geen blauwdruk.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.578 Reacties
1.142 Dagen lid
18.948 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Als het zou kloppen dan is het mooi dat Kroes zelf ook zegt, ‘dan houdt het op want ik blijf niet.’ Hij houdt zijn woord.

dilima1966
2.767 Reacties
883 Dagen lid
15.615 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Kramer

ik denk dat kroes ook niet meer draagkracht binnen het bestuur van ajax krijgt

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.578 Reacties
1.142 Dagen lid
18.948 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@dilima1966 ja en de fans. Misschien als die allemaal hem zouden vragen dat i bijdraait. Maar voor nu heeft i gezegd te stoppen en draait niet meteen 180 graden om.

Marc Overtwix
145 Reacties
3 Dagen lid
184 Likes
Marc Overtwix
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Jeetje, dit toont wel aan wat voor matige trainer ten Hag is. Als je wil dat hij blijft heb je of geen inzicht in hoe slecht hij in zijn functie is, of hij wil de club verder kapot maken. Beide opties zijn mogelijk.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

FC Onkruid
219 Reacties
174 Dagen lid
315 Likes
FC Onkruid
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Bron a.u.b.

21
191 Reacties
5 Dagen lid
260 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@FC Onkruid Ja jochie Ajax is ziek, doodziek.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.578 Reacties
1.142 Dagen lid
18.948 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

@FC Onkruid telegraaf heeft geen bronnen, Fc Afkicken schetste het mooi. Die 2 van de Telegraaf schrijven gewoon alles stuk zonder ook maar 1 gerucht echt te checken op feiten en andere media als bijvoorbeeld FcUpdate verspreiden het gewoon klakkeloos.

dilima1966
2.767 Reacties
883 Dagen lid
15.615 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Dat is een. Hele goede daad van het bestuur om niet mee te gaan in de eisen om kroes aan te houden als technische directeur ze zijn al jaren niet opgeschoten onder zijn leiding

Vrij Dag
169 Reacties
541 Dagen lid
242 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik ben van mening dat Kroes moet blijven. Wie heeft ook alweer Farioli binnengehaald. Dat hij zijn lot verbond aan Heitinga tekent zijn instelling en kracht. Ik heb uit berichten oa hier begrepen dat er figuren zijn geweest, die van meet af aan van alles hebben gedaan om hem weg te krijgen. Als Menno Geelen hem nu toch laat vertrekken dan hebben deze figuren toch ook gewonnen. Dat mag niet. Ik hoopt dat Kroes ondanks alles aanblijft. Meer bevoegdheden, waardoor hij beter en sneller kan handelen

CG
2.646 Reacties
841 Dagen lid
13.373 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Vrij Dag. Hoe groot is de kans echt aanwezig om Kroes te houden om zo Ten Hag te verwelkomen bij Ajax?

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.578 Reacties
1.142 Dagen lid
18.948 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Vrij Dag Beuker heeft Farioli binnengehaald, althans hij komt uit de koker van Beuker. Maar maakt weinig uit. Kroes heeft gefaald de afgelopen 12 maanden ofzo en erkent dat zelf ook, maar ipv ervan leren en door stopt i. Hij had van mij ook niet weg gehoeven, als i maar bereid is ervan te leren en te verbeteren. Overmars is net zo schuldig aan de puinhoop als Mislintat of zijn voorgangers met Huntelaar. Hij deed ook alles maar gewoon en soms pakte het goed uit maar deed alles in zijn hoofd en niemand kon zijn vertrek opvangen want er lag geen blauwdruk.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.578 Reacties
1.142 Dagen lid
18.948 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Als het zou kloppen dan is het mooi dat Kroes zelf ook zegt, ‘dan houdt het op want ik blijf niet.’ Hij houdt zijn woord.

dilima1966
2.767 Reacties
883 Dagen lid
15.615 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Kramer

ik denk dat kroes ook niet meer draagkracht binnen het bestuur van ajax krijgt

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.578 Reacties
1.142 Dagen lid
18.948 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@dilima1966 ja en de fans. Misschien als die allemaal hem zouden vragen dat i bijdraait. Maar voor nu heeft i gezegd te stoppen en draait niet meteen 180 graden om.

Marc Overtwix
145 Reacties
3 Dagen lid
184 Likes
Marc Overtwix
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Jeetje, dit toont wel aan wat voor matige trainer ten Hag is. Als je wil dat hij blijft heb je of geen inzicht in hoe slecht hij in zijn functie is, of hij wil de club verder kapot maken. Beide opties zijn mogelijk.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Erik ten Hag

Erik ten Hag
Functie: Coach
Leeftijd: 55 jaar (2 feb. 1970)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
12
19
28
3
AZ
12
7
24
4
Ajax
12
5
20
5
Utrecht
12
6
19
6
Groningen
12
0
19

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel