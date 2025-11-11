Live voetbal

AD: Ten Hag bedankt voor terugkeer bij Ajax

11 november 2025, 14:44

Erik ten Hag wordt niet de opvolger van John Heitinga bij Ajax, zo meldt het Algemeen Dagblad. De oud-trainer van de Amsterdammers 'ziet op korte termijn onvoldoende basis voor een succesvolle samenwerking', schrijven Sjoerd Mossou en clubwatcher Johan Inan van de ochtendkrant.

Ten Hag heeft 'een aantal informele gesprekken' met onder anderen technisch directeur Alex Kroes van Ajax gevoerd, maar bedankt nu dus voor de eer om terug te keren bij de club waar hij tussen 2018 en 2022 successen vierde. Vooral het feit dat veel posities binnen de organisatie momenteel onzeker zijn zou daarbij een rol spelen, schrijft het AD.

Zo is onduidelijk hoelang Kroes zelf nog in functie blijft. De technisch directeur stelde vorige week bij het ontslag van Heitinga zijn eigen positie eveneens ter beschikking. Op verzoek van de raad van commissarissen en de overige directieleden van Ajax blijft hij echter aan tot de club een opvolger heeft gevonden. Maanden eerder kondigde voetbalcommissaris Danny Blind zijn vertrek aan, ook hij zal pas definitief uit beeld verdwijnen zodra er een vervanger is gevonden.

Ten Hag leidde Ajax in zijn eerste periode onder meer naar drie landstitels én de halve finale van de Champions League. Het leverde hem in de zomer van 2022 een overstap naar Manchester United op. Bij Ajax is het sindsdien onrustig: de huidige interim-trainer Fred Grim is al het zevende gezicht dat sinds het vertrek van Ten Hag voor de groep staat in Amsterdam, waarbij aangetekend dat zijn voorganger Heitinga in twee verschillende periodes eindverantwoordelijk was.

Met Manchester United won Ten Hag in zijn eerste seizoen de EFL-Cup en in zijn tweede jaar sleepte hij de FA Cup in de wacht. Die laatste prijs gaf uiteindelijk de doorslag om - ondanks een achtste plaats in de Premier League - aan zijn derde seizoen te mogen beginnen, maar daarin werd hij eind oktober op straat gezet. Afgelopen zomer ging hij aan de slag bij Bayer Leverkusen, maar die club zette hem twee wedstrijden na de start van de Bundesliga al op straat. Sindsdien is hij benaderd door de huidige Premier League-hekkensluiter Wolverhampton Wanderers, een klus die hij heeft afgeslagen. Datzelfde geldt nu dus ook voor een terugkeer bij Ajax.

Arena
1.448 Reacties
92 Dagen lid
3.313 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Was te verwachten en is ook wel logisch. Ten Hag denkt ook aan zijn eigen carrière en wil logischerwijze bij een club aan de slag waar geen noemenswaardige problemen zijn. Ik begrijp zijn standpunt volkomen. Ajax zal verder moeten kijken.

RobinF
83 Reacties
778 Dagen lid
525 Likes
RobinF
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Logisch. 1 grote slangenkuil daar. zie het somber in voor WZAWZDB





Reacties

