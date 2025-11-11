Live voetbal

Vertrokken Ajax-hoofdscout fileert Alex Kroes: 'Volkomen gefaald, hij moet onmiddellijk weg'

11 november 2025

Hans van der Zee, voormalig hoofdscout van Ajax, heeft in de uitzending van Langs de Lijn En Omstreken  harde kritiek geuit over het functioneren van Alex Kroes. Van der Zee stelt dat Kroes 'volkomen gefaald heeft' en dat de technisch directeur van de Amsterdammers 'nog steeds weg moet, onmiddellijk'.

Van der Zee werkte van 2007 tot begin dit jaar als scout voor Ajax, en gaf in die periode zes jaar lang als hoofd leiding aan de scoutingafdeling. Binnen Ajax werd Van der Zee ook wel 'de man van 100 miljoen' genoemd, omdat hij geldt als 'ontdekker' van Antony - die voor een monsterbedrag aan Manchester United werd verkocht. In maart liet hij zich bij ESPN nog zeer kritisch uit over voormalig Ajax-commissaris Jan van Halst. Nu richt hij zijn pijlen op Kroes, met wie hij een half jaar samenwerkte en die hij verantwoordelijk houdt voor de sportieve malaise. "Deze selectie is een brevet van onvermogen van de technisch directeur en de scouting", zegt Van der Zee. 

'Als je Berghuis en Klaassen verlengt, hoef je geen extra 'nummer 10' van 15 miljoen te halen'

Als eerste voorbeeld haalt Van der Zee de 'nummer 6'-positie aan. "Op 15 juli maakte Jordan Henderson bekend dat hij zou vertrekken, dan heb je zeven weken om een ervaren 'nummer 6' te halen. Christian Eriksen bood zich aan en kon je zo transfervrij halen. Daley Blind had een clausule van een half miljoen euro. Die werden allebei niet gehaald, maar zo aan de kant gezet. En wat komt er? Een reserve van Liverpool, James McConnell", zegt de vertrokken scout. Ook bij het feit dat Kroes vijftien miljoen euro uittrok voor een nieuwe 'nummer 10', Oscar Gloukh, kunnen volgens Van der Zee 'vraagtekens' worden gezet. "Steven Berghuis en Davy Klaassen hadden aflopende contracten die door Kroes zijn verlengd. Nou, als je die verlengt, hoef je dus geen extra 'nummer 10' te halen."

'Kroes is maar één keer bij scoutingvergadering geweest'

Bovendien stelt Van der Zee dat Kroes zich niet aan zijn beloftes hield. "Dingen die Kroes van tevoren zei te gaan doen, deed hij totaal niet. Hij zou bij elke scoutingvergadering aanwezig zijn, maar hij is er één keer geweest en daarna hebben we hem niet meer gezien. En hij zou scouts gaan beoordelen in rapporten, maar dat is nooit gebeurd. Er is nooit enige evaluatie van transferperiodes geweest." 

Kroes stelde vorige week, op de dag dat hoofdtrainer John Heitinga werd ontslagen, zijn eigen positie 'ter beschikking'. De technisch directeur had zich solidair willen verklaren en per direct op willen stappen, maar blijft op verzoek van de raad van commissarissen en zijn mede-directieleden voorlopig nog aan, tot onbegrip van Van der Zee: "Hij moet nog steeds weg, onmiddellijk. Als technisch directeur heeft hij volkomen gefaald, in alle opzichten."

dilima1966
2.764 Reacties
883 Dagen lid
15.612 Likes
dilima1966
James McConnell is een lachwekkend speler heb je net zo veel aan als Rugani Matheus niets verspeelde geld geweest zo vallen kroes en beuker weer door de mand

Arena
1.435 Reacties
92 Dagen lid
3.288 Likes
Arena
Frappant dat als je de website opent, je meteen 2 berichten tegenkomt waarbij het woord "fileert" wordt gebruikt. Ik dacht dat de grote baas hier had geroepen dat er gestopt wou worden met dit soort clickbaitachtige sensatietitels bij berichten? Echt een kinderachtig niveau. Dan ontopic: Kroes gaat binnen afzienbare tijd vertrekken, dus dan is het geregeld. Moeten we tot die tijd nog van 25 mensen de mening plaatsen dat dat ze vinden dat hij zijn werk niet goed heeft gedaan? Echt, wat een onzin. Sensatie is het, verder inhoudsloos.

HenkDeTank
97 Reacties
5 Dagen lid
111 Likes
HenkDeTank
@Arena ja dat moet . Het gaat over je 1e club Ajax en dan zit je te klagen natuurlijk als er te veel negatieve berichten zijn. Je kunt er ook voor kiezen om het niet te lezen hè

21
176 Reacties
4 Dagen lid
236 Likes
21
Waar begin je nog als Ajax zijnde? De club heeft een lange weg te gaan, maar het lijkt alsof niemand daar echt wil beginnen. Na Mislintat, die volgens velen Ajax kapotmaakte, zou je denken dat men lessen had geleerd. Toch bracht hij spelers als Forbs, Mikautadze, Ramaj en misschien wel de beste verdediger die Ajax nu heeft: Sutalo. En wat doet Ajax vervolgens? Ze halen Alex Kroes, die Farioli liever zag vertrekken omdat Ajax weer “Ajax-voetbal” moest spelen. Veel Ajacieden trapten er met open ogen in: het oude Ajax was terug, de Champions League zou vanzelf volgen. Maar echte zelfreflectie? Ho maar. Er was meer geluk dan wijsheid, zoals altijd. En dan nog dat aandelenschandaal van Kroes, je kon het weten. Wat er allemaal in Amsterdam gebeurt is bijna cabaret. Het is te hopen voor Berghuis dat Ajax punten weet te halen, zo niet blijft hij in het buitenland op zijn onderduikadres ook druk en negativiteit uitoefenen. Ze waren gewaarschuwd, je weet wat je in huis haalt.

HenkDeTank
97 Reacties
5 Dagen lid
111 Likes
HenkDeTank
Wat een slangenkuil en organisatorische bende daar zeg. Ene na de ander die uit de school klapt over de misstanden daar. Ik snap wel dat bijna niemand wil instapapen in dit zinkend schip

ZEROFKX010!!
17 Reacties
1 Dag lid
16 Likes
ZEROFKX010!!
En ja hoor WEER een negatief artikel over Ajax en dus weg is deschijtert durft nu niet te reageren maar stuurt Arena zn subaccountje voor tekst en uitleg.

