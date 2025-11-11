Hans van der Zee, voormalig hoofdscout van Ajax, heeft in de uitzending van Langs de Lijn En Omstreken harde kritiek geuit over het functioneren van Alex Kroes. Van der Zee stelt dat Kroes 'volkomen gefaald heeft' en dat de technisch directeur van de Amsterdammers 'nog steeds weg moet, onmiddellijk'.

Van der Zee werkte van 2007 tot begin dit jaar als scout voor Ajax, en gaf in die periode zes jaar lang als hoofd leiding aan de scoutingafdeling. Binnen Ajax werd Van der Zee ook wel 'de man van 100 miljoen' genoemd, omdat hij geldt als 'ontdekker' van Antony - die voor een monsterbedrag aan Manchester United werd verkocht. In maart liet hij zich bij ESPN nog zeer kritisch uit over voormalig Ajax-commissaris Jan van Halst. Nu richt hij zijn pijlen op Kroes, met wie hij een half jaar samenwerkte en die hij verantwoordelijk houdt voor de sportieve malaise. "Deze selectie is een brevet van onvermogen van de technisch directeur en de scouting", zegt Van der Zee.

'Als je Berghuis en Klaassen verlengt, hoef je geen extra 'nummer 10' van 15 miljoen te halen'

Als eerste voorbeeld haalt Van der Zee de 'nummer 6'-positie aan. "Op 15 juli maakte Jordan Henderson bekend dat hij zou vertrekken, dan heb je zeven weken om een ervaren 'nummer 6' te halen. Christian Eriksen bood zich aan en kon je zo transfervrij halen. Daley Blind had een clausule van een half miljoen euro. Die werden allebei niet gehaald, maar zo aan de kant gezet. En wat komt er? Een reserve van Liverpool, James McConnell", zegt de vertrokken scout. Ook bij het feit dat Kroes vijftien miljoen euro uittrok voor een nieuwe 'nummer 10', Oscar Gloukh, kunnen volgens Van der Zee 'vraagtekens' worden gezet. "Steven Berghuis en Davy Klaassen hadden aflopende contracten die door Kroes zijn verlengd. Nou, als je die verlengt, hoef je dus geen extra 'nummer 10' te halen."

'Kroes is maar één keer bij scoutingvergadering geweest'

Bovendien stelt Van der Zee dat Kroes zich niet aan zijn beloftes hield. "Dingen die Kroes van tevoren zei te gaan doen, deed hij totaal niet. Hij zou bij elke scoutingvergadering aanwezig zijn, maar hij is er één keer geweest en daarna hebben we hem niet meer gezien. En hij zou scouts gaan beoordelen in rapporten, maar dat is nooit gebeurd. Er is nooit enige evaluatie van transferperiodes geweest."

Kroes stelde vorige week, op de dag dat hoofdtrainer John Heitinga werd ontslagen, zijn eigen positie 'ter beschikking'. De technisch directeur had zich solidair willen verklaren en per direct op willen stappen, maar blijft op verzoek van de raad van commissarissen en zijn mede-directieleden voorlopig nog aan, tot onbegrip van Van der Zee: "Hij moet nog steeds weg, onmiddellijk. Als technisch directeur heeft hij volkomen gefaald, in alle opzichten."