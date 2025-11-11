Hugo Borst: ‘Er lopen leugenaars en oplichters rond bij Ajax’

Hugo Borst denkt dat Ajax ‘onbestuurbaar’ is geworden, zo schrijft hij in zijn column voor het Algemeen Dagblad. Volgens Borst zijn ‘de verkeerde mensen aan de macht’ bij de in crisis verkerende Amsterdamse club.

Borst blikt in zijn column terug op zijn bezoek aan een kunstbeurs van vorige week donderdag. Daar sprak de journalist onder meer met Rob Jansen en andere Ajax-‘insiders’. “Ik had al een aardig beeld van hoe ziek Ajax is, maar aan het einde van die kunstbeurs wist ik het zeker: deze club is onbestuurbaar geworden”, schrijft Borst.

“De structuur deugt niet, de verwachtingen zijn onhaalbaar, iedereen heeft de wijsheid en waarheid in pacht, er lopen scholletjes, gluiperds, leugenaars en oplichters rond, er is roddel en achterklap, er zijn vijandelijke kampen, er wordt tegengewerkt, de beursgang in 1998 zou teruggedraaid moeten worden, maar dat kost honderdvijftig miljoen, de verkeerde mensen zijn aan de macht”, vervolgt de columnist.

Een van die insiders tipte Borst om een boek te schrijven over de bestuurlijke chaos bij Ajax. “Ik voed je graag. Ik weet heel veel”, sprak die insider in kwestie. “Zo’n boek hoort er wel te komen, maar ik laat het graag aan een nieuwe generatie (onderzoeks)journalisten over”, aldus Borst.