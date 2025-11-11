Live voetbal

Hugo Borst: ‘Er lopen leugenaars en oplichters rond bij Ajax’

Hugo Borst: ‘Er lopen leugenaars en oplichters rond bij Ajax’
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
11 november 2025, 05:55

Hugo Borst denkt dat Ajax ‘onbestuurbaar’ is geworden, zo schrijft hij in zijn column voor het Algemeen Dagblad. Volgens Borst zijn ‘de verkeerde mensen aan de macht’ bij de in crisis verkerende Amsterdamse club.

Borst blikt in zijn column terug op zijn bezoek aan een kunstbeurs van vorige week donderdag. Daar sprak de journalist onder meer met Rob Jansen en andere Ajax-‘insiders’. “Ik had al een aardig beeld van hoe ziek Ajax is, maar aan het einde van die kunstbeurs wist ik het zeker: deze club is onbestuurbaar geworden”, schrijft Borst.

Artikel gaat verder onder video

“De structuur deugt niet, de verwachtingen zijn onhaalbaar, iedereen heeft de wijsheid en waarheid in pacht, er lopen scholletjes, gluiperds, leugenaars en oplichters rond, er is roddel en achterklap, er zijn vijandelijke kampen, er wordt tegengewerkt, de beursgang in 1998 zou teruggedraaid moeten worden, maar dat kost honderdvijftig miljoen, de verkeerde mensen zijn aan de macht”, vervolgt de columnist.

Een van die insiders tipte Borst om een boek te schrijven over de bestuurlijke chaos bij Ajax. “Ik voed je graag. Ik weet heel veel”, sprak die insider in kwestie. “Zo’n boek hoort er wel te komen, maar ik laat het graag aan een nieuwe generatie (onderzoeks)journalisten over”, aldus Borst.

➡️ Meer nieuws over Ajax

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Bas Nijhuis en Valentijn Driessen

Driessen noemt afgekeurde Weghorst-goal een schande, Nijhuis begrijpt beslissing Makkelie

  • Gisteren, 23:01
  • Gisteren, 23:01
Danny Makkelie

Dick Jol: 'Makkelie is de weg kwijt en momenteel de allerslechtste scheids die er is'

  • Gisteren, 22:16
  • Gisteren, 22:16
Rafael van der Vaart bij Rondo

Van der Vaart heeft heel duidelijke mening over Gerald Alders: 'Heb je die zien spelen?'

  • Gisteren, 21:42
  • Gisteren, 21:42
2 reacties
Reageren
2 reacties
dilima1966
2.764 Reacties
883 Dagen lid
15.612 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik heb al eerder gezegd er lopen mensen rond die totaal niets met voetbal te maken. Hebben of gehad bedrijfsleven mensen die verzieken het totaal het enige wat ajax moet doen compleet reorganisatie houden en er mensen neer zetten met voetbal achtergronden nu zitten er mensen vastgoed mensen universiteiten ziggo zelf voorheen Annette mosman pensioen fondsen verzekering Susan Lenderink advocaat kantoor mensen uit de hockey wereld hebben er gezeten ze hebben die lijn door getrokken jaren lang en echte voetbal mensen weggejaagd totaal onzin

ZEROFKX010!!
17 Reacties
1 Dag lid
16 Likes
ZEROFKX010!!
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

klopt !

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

dilima1966
2.764 Reacties
883 Dagen lid
15.612 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik heb al eerder gezegd er lopen mensen rond die totaal niets met voetbal te maken. Hebben of gehad bedrijfsleven mensen die verzieken het totaal het enige wat ajax moet doen compleet reorganisatie houden en er mensen neer zetten met voetbal achtergronden nu zitten er mensen vastgoed mensen universiteiten ziggo zelf voorheen Annette mosman pensioen fondsen verzekering Susan Lenderink advocaat kantoor mensen uit de hockey wereld hebben er gezeten ze hebben die lijn door getrokken jaren lang en echte voetbal mensen weggejaagd totaal onzin

ZEROFKX010!!
17 Reacties
1 Dag lid
16 Likes
ZEROFKX010!!
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

klopt !

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
12
19
28
3
AZ
12
7
24
4
Ajax
12
5
20
5
Utrecht
12
6
19
6
Groningen
12
0
19

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel