Daishawn Redan (24) opgenomen in Thaise afkickkliniek om ernstige verslaving

Het gaat niet goed met , voormalig spits van onder meer Ajax, Chelsea, FC Groningen, PEC Zwolle en FC Utrecht. Zijn moeder Dayenne Gallant onthult dinsdag dat Redan vanwege een lachgasverslaving is opgenomen in een Thaise afkickkliniek.

Redan, 24 jaar, staat dit seizoen officieel op de loonlijst bij de Belgische tweededivisionist Sporting Lokeren, dat hem voor één jaar huurt van het Italiaanse Avellino. De aanvaller kwam dit seizoen echter nog helemaal niet in actie. Dat blijkt een ernstige reden te hebben.

De moeder van Redan stapt dinsdag op het YouTube-kanaal Culturu TV naar buiten met een schokkend verhaal. “Op dit moment speelt hij eigenlijk niet echt, omdat hij in een verslaving is geraakt. Ik wil graag mijn verhaal doen. Niet omdat ik iemand wil beschadigen, maar omdat ik dit al te lang in stilte draag. Ik ben de moeder van een jongen die talent heeft, dromen had voor zijn sport. Maar hij raakte verstikt in iets dat sterker was dan hijzelf: een verslaving”, leest ze op.

Gallant haalt verwoestend uit naar Redans zaakwaarnemer Brian Tevreden. “Vanaf het begin heb ik tegen zijn manager gezzegd dat hij hulp moet hebben. Maar er werd niet geluisterd. In plaats van hulp kreeg hij steeds nieuwe kansen. Hij werd steeds getransfereerd naar een andere club, alsof je een probleem kunt doorverkopen, alsof je een mens kunt inruilen terwijl hij van binnen kapotgaat. Zijn manager wist alles, van zijn verslaving, en toch verkocht hij mijn zoon de hele tijd door, zonder de bevoegdheid daarvoor.”

“Hij speelde met het leven van mijn kind”, vervolgt Gallant. “Ik heb gehuild, voor hem gesmeekt. Ik zag hem wegzakken door het gebruik. Als moeder kon ik er niks aan doen. Er waren mensen om hem heen die alles voor hem besloten en ik kreeg daar geen grip op. Hij is gewoon aan zijn lot overgelaten en ik werd buitengesloten van alles.”

“Bij zijn laatste club heb ik het voor elkaar gekregen dat de trainer het ook kwam te weten”, gaat de moeder van Redan verder. “Zij hebben dingen bij hem gezien die niet klopten. Toen ik mijn verhaal deed werd er heel geschokt gereageerd. Het is een verslaving aan ballonnen. Het ging er heel heftig aan toe. Het is al zo ver dat zijn hersenen nu al heel erg beschadigd zijn. Bij PEC Zwolle hebben ze hem betrapt, vonden ze ballonnen in zijn auto. Er kwamen gesprekken, toen zeiden ze dat er hulp moest komen maar die is nooit gekomen.”

De emoties lopen tijdens het gesprek hoog op bij Gallant. Ze besluit: “Nu zit hij in Thailand, in rehab, daar heb ik voor gezorgd. Maar eigenlijk gaat het ook niet goed daar, nog steeds niet. Hij is alles kwijt. Zijn huis is kwijt. Hij heeft helemaal niks meer. Ik zou willen dat geen enkele andere ouder dit zou moeten meemaken. Want dit is echt heftig.”