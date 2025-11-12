São Paulo-middenvelder , 48-voudig international van Brazilië, dreigt zijn voetballoopbaan vanwege hartproblemen te moeten beëindigen. De oud-speler van Chelsea verloor dinsdag tijdens een fysieke test kortstondig het bewustzijn en werd in allerijl per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, zo meldt de Braziliaanse tak van ESPN.

De inmiddels 34-jarige Oscar maakte tussn 2012 en 2017 naam als speler van Chelsea, waarvoor hij als aanvallende middenvelder 38 keer scoorde in 203 officiële duels. Tussen 2011 en 2015 kwam hij bovendien 48 keer uit voor Brazilië, waarmee hij één eindtoernooi meemaakte: het WK van 2014 in eigen land. Op dat toernooi kwam Oscar alle wedstrijden in actie en maakte hij in de legendarische halve finale, die met maar liefst 1-7 verloren ging tegen de latere wereldkampioen Duitsland, de enige Braziliaanse treffer. Ook in de troostfinale tegen het Nederlands elftal (0-3 verlies) stond Oscar de volle 90 minuten op het veld.

In 2017 baarde Oscar opzien door op relatief jonge leeftijd de top van het Europese voetbal te verruilen voor een lucratief avontuur in China, dat in die jaren fors investeerde in stervoetballers - enigszins vergelijkbaar met wat Saudi-Arabië momenteel doet. Shanghai Port betaalde Chelsea liefst 60 miljoen euro om Oscar in te lijven. Pas begin dit jaar, toen veruit de meeste buitenlandse sterren China al lang en breed verlaten hadden, keerde Oscar bij São Paulo terug in zijn vaderland.

De kans lijkt echter groot dat Oscar zijn laatste profwedstrijd inmiddels gespeeld heeft. ESPN schrijft dat de middenvelder dinsdag onwel werd tijdens een fysieke test en zelfs even het bewustzijn verloor."Hij voelde zich duizelig en sloot meerdere keren zijn ogen terwijl hij onderzocht werd", aldus het medium. Oscar werd vervolgens naar de intensive care van het Albert Einstein-ziekenhuis in São Paulo vervoerd, waar zijn hart uitvoerig onderzocht wordt. Zijn situatie wordt inmiddels als 'stabiel' omschreven, de speler zou zijn vrouw Ludmila hebben gevraagd hem niet in het ziekenhuis op te zoeken omdat zij momenteel zwanger is. Bronnen rond de speler laten aan ESPN weten dat het onwaarschijnlijk is dat Oscars familie hem zal toestaan ooit nog op niveau te voetballen.