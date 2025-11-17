Ronald Koeman vergelijkt zichzelf op opvallende wijze met Virgil van Dijk

Ronald Koeman heeft zichzelf maandag met vergeleken. De bondscoach deed dat nadat het Nederlands elftal zich had gekwalificeerd voor het WK van 2026.

Oranje speelde in de Johan Cruijff ArenA een gewonnen partij. Na een kwartier zette Tijjani Reijnders de ploeg van Koeman al op voorsprong, waarna er in de tweede helft nog wat doelpunten bij konden worden gemaakt. Cody Gakpo, Xavi Simons en Donyell Malen bepaalden de eindstand samen op 4-0, waardoor het Nederlands elftal volgend jaar op het WK te zien zal zijn.

Na afloop was er ook tijd om wat terug te blikken. Koeman en Van Dijk werden samen geïnterviewd door Jeroen Stekelenburg van de NOS. De bondscoach werd gevraagd naar de band tussen beide heren. "Dat komt natuurlijk ook door de positie waar Virgil speelt. Hij staat links in het centrum, ik stond rechts. Al zijn we natuurlijk anders."

Koeman, die zelf ook geen misselijke verdediger was en onder andere 264 duels voor FC Barcelona speelde, trekt dan een opvallende conclusie. "Hij is natuurlijk verdedigend veel beter, hij is veel sneller en heeft ook meer lengte." Toch moet Koeman zijn aanvoerder scherp houden. "Hij heeft momenten in wedstrijden waarop je denkt: oei, is dat concentratie of iets anders? Hij denkt er wel eens iets te makkelijk over. Dat is menselijk en dat had ik ook wel."

'Niemand is sterker dan hij'

De bondscoach was echter zeer te spreken over de prestatie van Van Dijk tegen Litouwen. "Hoe hij gaat, hoe hij doordekt, hoe hij leidt, hoe bezig hij met de ploeg is. Er is ook niemand sterker dan Virgil. We hebben hem nodig op zijn beste niveau, dan maak je meer kans om succesvol te zijn."