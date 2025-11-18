is dicht bij het verlengen van zijn contract bij Liverpool, zo weet transferexpert Nicolò Schira. De Nederlander gaat zijn handtekening zetten onder een verbintenis tot medio 2030 of 2031. Afgelopen zomer wees hij nog een enorm aanbod uit Saudi-Arabië af.

Gravenberch heeft zich de afgelopen jaren uitstekend ontwikkeld bij Liverpool. De 23-jarige middenvelder maakte in de zomer van 2022 de stap van Ajax naar Bayern München, maar in Duitsland kwam hij niet echt uit de verf. Na een seizoen maakte hij de stap naar Liverpool, maar ook in zijn eerste jaar in Engeland wist Gravenberch geen indruk te maken. Afgelopen jaar ontpopte hij zich echter tot onmisbare schakel in het elftal van Arne Slot.

Hoewel het dit seizoen een stuk minder gaat met The Reds, wordt de inbreng van Gravenberch nog wel op waarde gesteld. De middenvelder ligt nog vast tot medio 2028 en volgens Schira zet Liverpool alles op alles om zijn contract te verlengen. Een akkoord zou niet ver weg zijn. Beide partijen zouden momenteel alleen nog spreken over de contractduur, waarna Gravenberch een verbintenis tot medio 2030 of 2031 gaat tekenen.

Afgelopen zomer had de Nederlander er ook voor kunnen kiezen om Liverpool achter zich te laten, zo stelt de transfermarktexpert. Een club uit Saudi-Arabië zou namelijk een enorm bedrag hebben overgehad voor Gravenberch, maar hij wilde graag op Anfield blijven. Om welke club het ging, is niet duidelijk.