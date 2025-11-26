keert terug bij PSV als 'Manager Topsport', maar Ziggo Sport-analist Youri Mulder denkt dat de Eindhovenaren de oud-trainer ook om een andere reden hebben teruggehaald naar het Philips Stadion. Mocht er iets gebeuren met de hoofdtrainer, dan zou Cocu kunnen bijspringen.

Dat vermoedt Mulder na de aanstelling van Cocu bij de koploper van de Eredivisie, zo zegt hij woensdagavond tijdens het analyseren van de Champions League-wedstrijden bij Ziggo Sport: "Misschien heeft Brands ver in zijn achterhoofd het idee: mocht er ooit iets gebeuren op de hoogste positie van de trainer, dan heb je iemand in huis die dat kan invullen", aldus de oud-voetballer.

Theo Janssen denkt dat Mulder daar wel eens gelijk in kan hebben: “Die heb je momenteel bij de beloften niet natuurlijk. Stijn Schaars heeft zijn papieren namelijk niet”, zegt de hoofdtrainer van De Treffers. De verwachting is overigens wel dat Stijn Schaars op korte termijn zijn papieren gaat behalen. De coach van Jong PSV is bezig met de cursus.

Mulder heeft woensdag contact gehad met Cocu over zijn nieuwe rol bij PSV: "Het is best een interessante rol. Je ziet het steeds meer bij clubs. Het gaat om spelers die er tussenin vallen tussen het eerste en de jeugdopleiding. Dat zijn jongens die mee mogen trainen met het eerste, maar dan wel nog worden teruggezet. Die jongens horen dan niet wat ze goed doen en beter moeten doen. Daar wordt dan die coach op gezet om die teleurstelling weg te halen."