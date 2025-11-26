Live voetbal

Teruglezen: Uiterst effectief PSV haalt keihard uit op Anfield tegen Slot en Liverpool

Virgil van Dijk, Arne Slot, Peter Bosz en Guus Til voor Liverpool - PSV
Foto: © Imago/Realtimes
Redactie FCUpdate
26 november 2025, 22:32   Bijgewerkt: 22:53

PSV gaat in de vijfde speelronde van de Champions League op bezoek bij het Liverpool van trainer Arne Slot. De Eindhovenaren pakten vijf punten in de eerste vier wedstrijden en willen dolgraag opnieuw een driepunter bijschrijven. Om 21.00 uur wordt er afgetrapt op Anfield. In dit blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Liverpool - PSV.

LIVE Champions League: Liverpool - PSV

1u geleden

22:55

Bedankt!

Daarmee komt er een einde aan een fantastische voetbalavond voor PSV. Bedankt voor het volgen en een fijne avond nog. Morgen zijn we er weer met de wedstrijden van Feyenoord, FC Utrecht en Go Ahead Eagles in de Europa League en AZ in de Conference League. 

1u geleden

22:52

Einde wedstrijd - Liverpool - PSV (1-4)

Daar is het laatste fluitsignaal. PSV wint met 1-4 op Anfield! De druk op Arne Slot wordt alsmaar groter. 

1u geleden

22:49

⚽ 90+1' - Liverpool - PSV (1-4)

Goal PSV! In de tegenaanval blijft Dest rustig en legt hij de bal terug op Driouech, die zijn tweede maakt!

1u geleden

22:47

90' - Liverpool - PSV (1-3)

Er komen vier minuten bij.

1u geleden

22:47

89' - Liverpool - PSV (1-3)

Anfield gaat nog een keer achter Liverpool staan en brengt You'll Never Walk Alone ten gehore.

1u geleden

22:45

🔄 88' - Liverpool - PSV (1-3)

Wissel PSV. Man gaat eraf en wordt vervangen door Bajraktarevic.

1u geleden

22:45

88' - Liverpool - PSV (1-3)

Chiesa kan uithalen, maar Gasiorowski en Dest springen voor de bal, die wordt geblokt.

1u geleden

22:43

86' - Liverpool - PSV (1-3)

De frustratie is inmiddels zichtbaar bij de spelers van Liverpool.

1u geleden

22:40

83' - Liverpool - PSV (1-3)

Isak met een listig schot uit de draai, maar Kovár kan het schot tot hoekschop verwerken.

1u geleden

22:36

79' - Liverpool - PSV (1-3)

Chiesa gaat naar het gras en wil een strafschop, maar de scheidsrechter gaat er niet in mee.

1u geleden

22:33

🔄 76' - Liverpool - PSV (1-3)

Wissel bij Liverpool. Chiesa komt in de ploeg voor Konaté.

1u geleden

22:33

76' - Liverpool - PSV (1-3)

Kerkez met een hard schot, maar zijn poging scheert net langs de paal. 

1u geleden

22:31

⚽ 73' - Liverpool - PSV (1-3)

Goal PSV! Wat gebeurt hier? Konaté gaat de fout in, waardoor Pepi ervandoor kan. De Amerikaan raakt de paal en in de rebound tikt Driouech de bal in het net.

2u geleden

22:28

71' - Liverpool - PSV (1-2)

Gravenberch krijgt de bal na goed werk voor de goal, maar de verdediging van PSV staat op te letten. 

2u geleden

22:27

70' - Liverpool - PSV (1-2)

Szoboszlai lepelt de bal richting de tweede paal, maar Kovár kan deze nog net uit de lucht plukken.

15 reacties
Reageren
15 reacties
FrankdeG
89 Reacties
10 Dagen lid
208 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Zou Slot in de rust al ontslagen worden?

21
332 Reacties
20 Dagen lid
618 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

@FrankdeG Ik denk dat jij in de rust maar lekker naar dromenland moet gaan. Het is al laat.

FrankdeG
89 Reacties
10 Dagen lid
208 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Liverpool moet minimaal met 5-0 winnen deze wedstrijd. Qua begroting, spelers, aankopen is PSV een veredeld amateurclubje in vergelijking met Liverpool. Bizar dat Liverpool er zo slecht uit ziet. (terecht) Afgekeurd doelpunt PSV ook nog eens.

21
332 Reacties
20 Dagen lid
618 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@FrankdeG Wat een onzin, vorig seizoen wonnen PSV en Feyenoord van verschillende grootmachten. Elke wedstrijd kan lastig zijn in de CL.

FrankdeG
89 Reacties
10 Dagen lid
208 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@21, Liverpool en PSV zijn echt niet gelijkwaardig.

21
332 Reacties
20 Dagen lid
618 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@FrankdeG PSV en Telstar ook niet. Als je het spelbeeld ziet dan zie je ook dat Liverpool de meest dominante ploeg is. Het blijft voetbal, blijf jij nu maar trollen voetbalinhoudelijk heb je toch niks in te brengen.

FrankdeG
89 Reacties
10 Dagen lid
208 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@21, Blijft een feit dat Slot met 5-0 gewoon moet winnen net als PSV met 5-0 van Telstar had moeten winnen. Een schande als dat niet gebeurt.

21
332 Reacties
20 Dagen lid
618 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@FrankdeG Lekker slapen jochie. PSV is gewoon een goed spelende ploeg die het iedereen moeilijk kan maken.

jerommeke1973
286 Reacties
1.156 Dagen lid
906 Likes
jerommeke1973
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

@FrankdeG kan jij niet beter in je bed gaan liggen spelen met je teddybeer?

FrankdeG
89 Reacties
10 Dagen lid
208 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Guus Til ! Slot was er al bang voor. PSV speelt echt wel gedurfd hoor. Heerlijk voetballen vanuit achteruit. Goede reclame voor het NL voetbal dit.

FrankdeG
89 Reacties
10 Dagen lid
208 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Driouech hahahaha

21
332 Reacties
20 Dagen lid
618 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Knappe overwinning van PSV. Laten weer eens zien dat ze ver kunnen komen Europees.

PSV bril!
239 Reacties
301 Dagen lid
627 Likes
PSV bril!
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Heerlijk dit jongens!

FrankdeG
89 Reacties
10 Dagen lid
208 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Liverpool over de knie, gefeliciteerd

Vrij Dag
233 Reacties
556 Dagen lid
315 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat een genot. Salah deed ook mee toch? Liverpool maakt helemaal niets en dat is de verdienste van PSV. Gefeliciteerd, nog eentje 1 -5 is nogmooier

Reacties

Liverpool - PSV

Liverpool
1 - 4
PSV
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Bayern München
4
11
12
2
Arsenal
4
11
12
3
Inter
4
10
12
4
Dortmund
5
6
10
5
Chelsea
5
6
10
6
Man City
5
5
10
7
Paris SG
4
9
9
8
Newcastle
5
7
9
9
Real Madrid
4
6
9
10
Liverpool
4
5
9
11
Galatasaray
5
1
9
12
Spurs
4
5
8
13
Leverkusen
5
-2
8
14
Sporting
4
3
7
15
Barcelona
5
2
7
16
Qarabağ
5
-1
7
17
Atalanta
4
-2
7
18
Napoli
5
-3
7
19
Marseille
5
2
6
20
Atlético
4
1
6
21
Juventus
5
0
6
22
Monaco
5
-2
6
23
Pafos
5
-3
6
24
R. Union SG
5
-7
6
25
PSV
4
2
5
26
Club Brugge
4
-2
4
27
Frankfurt
4
-4
4
28
Athletic
5
-5
4
29
København
5
-7
4
30
Benfica
5
-4
3
31
Slavia
5
-6
3
32
Bodø/Glimt
5
-4
2
33
Olympiakos
4
-7
2
34
Villarreal
5
-8
1
35
Kairat
5
-10
1
36
Ajax
5
-15
0

Complete Stand

