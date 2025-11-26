Teruglezen: Uiterst effectief PSV haalt keihard uit op Anfield tegen Slot en Liverpool

PSV gaat in de vijfde speelronde van de Champions League op bezoek bij het Liverpool van trainer Arne Slot. De Eindhovenaren pakten vijf punten in de eerste vier wedstrijden en willen dolgraag opnieuw een driepunter bijschrijven. Om 21.00 uur wordt er afgetrapt op Anfield. In dit blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Liverpool - PSV.
Zou Slot in de rust al ontslagen worden?
@FrankdeG Ik denk dat jij in de rust maar lekker naar dromenland moet gaan. Het is al laat.
Liverpool moet minimaal met 5-0 winnen deze wedstrijd. Qua begroting, spelers, aankopen is PSV een veredeld amateurclubje in vergelijking met Liverpool. Bizar dat Liverpool er zo slecht uit ziet. (terecht) Afgekeurd doelpunt PSV ook nog eens.
@FrankdeG Wat een onzin, vorig seizoen wonnen PSV en Feyenoord van verschillende grootmachten. Elke wedstrijd kan lastig zijn in de CL.
@21, Liverpool en PSV zijn echt niet gelijkwaardig.
@FrankdeG PSV en Telstar ook niet. Als je het spelbeeld ziet dan zie je ook dat Liverpool de meest dominante ploeg is. Het blijft voetbal, blijf jij nu maar trollen voetbalinhoudelijk heb je toch niks in te brengen.
@21, Blijft een feit dat Slot met 5-0 gewoon moet winnen net als PSV met 5-0 van Telstar had moeten winnen. Een schande als dat niet gebeurt.
@FrankdeG Lekker slapen jochie. PSV is gewoon een goed spelende ploeg die het iedereen moeilijk kan maken.
@FrankdeG kan jij niet beter in je bed gaan liggen spelen met je teddybeer?
Guus Til ! Slot was er al bang voor. PSV speelt echt wel gedurfd hoor. Heerlijk voetballen vanuit achteruit. Goede reclame voor het NL voetbal dit.
Driouech hahahaha
Knappe overwinning van PSV. Laten weer eens zien dat ze ver kunnen komen Europees.
Heerlijk dit jongens!
Liverpool over de knie, gefeliciteerd
Wat een genot. Salah deed ook mee toch? Liverpool maakt helemaal niets en dat is de verdienste van PSV. Gefeliciteerd, nog eentje 1 -5 is nogmooier
