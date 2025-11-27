Arne Slot had direct na afloop van het duel tussen Liverpool en PSV (1-4) ‘pure paniek’ in zijn ogen, zo schrijft Valentijn Driessen in De Telegraaf. Het is de eerste keer dat de chef voetbal van de krant deze emotie bij de trainer van Liverpool ziet.

Slot verkeert momenteel in zwaar weer bij Liverpool. Woensdagavond gingen The Reds met ruime cijfers onderuit op eigen veld tegen PSV in de Champions League: 1-4. Voor de regerend kampioen van Engeland was de wedstrijd een vervolg van een dramatische reeks. In de afgelopen twaalf duels in alle competities werd maar liefst negen keer verloren.

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels staat Slot het huilen nader dan het lachen. De Nederlander heeft namelijk geen idee hoe hij de eerste crisis in zijn trainersloopbaan moet bezweren, zo denkt Driessen bij hem te zien. “Het observeren van Slot na het alleszeggende verlies tegen PSV belooft niet veel goeds”, schrijft de verslaggever. “Los van ongeloof en machteloosheid zag je na het laatste fluitsignaal voor het eerst in Slots trainersloopbaan pure paniek in zijn ogen.”

Slot herpakt zich voor camera

Na zijn initiële reactie wist de oefenmeester zich snel te herpakken, waardoor hij volgens Driessen een kwartier later voor de camera weer helemaal zichzelf bleek. “Hij zwaaide PSV alle lof toe, zocht geen excuses en sneertjes bleven achterwege”, zag de journalist. Waar Slot normaal gesproken wel van een grapje houdt tijdens persconferenties, liet hij dat deze keer achterwegen. “De wedstrijdanalyse was zoals altijd sluitend. Het was bijna een onderdanige exercitie na afloop. Terwijl hij toch besefte dat hij de controle over zijn ploeg kwijt is.”

Slot moest het antwoord op twee vragen schuldig blijven, zo hoorde Driessen. “Hoe kan dit zijn spelersgroep met al z’n vedetten overkomen en hoe kan hij het onbestendige tij keren bij Liverpool?” Toch zal de Nederlander snel een antwoord moeten vinden, aangezien dit beslissende vragen zijn voor de clubleiding van Liverpool.