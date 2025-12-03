Talpa zou er goed aan doen een commerciële variant op Zomergasten te lanceren, zo stelt Tina Nijkamp in haar column in De Telegraaf. Wilfred Genee droomt er al tijden van om een eigen interviewprogramma te presenteren. Volgens Nijkamp is het stoppen van Zomergasten een mooie kans voor SBS6 om zelf iets te maken in dat format.

Genee zou zich graag verder ontplooien bij SBS6, maar de programma’s die hij graag wil maken buiten Vandaag Inside om, worden niet goedgekeurd door Talpa. Zo is het al tijden een droom van de presentator om een eigen interviewprogramma te maken, maar John de Mol heeft liever dat hij zich focust op VI. Met het stoppen van Zomergasten door bezuinigingen bij de NPO krijgt Talpa nu echter een unieke kans, stelt Nijkamp.

“Er ligt nu een commerciële kans”, schrijft ze in haar column. “Strip het format terug naar de essentie: herkenbare namen, herkenbare tv-fragmenten, emotie.” Daarnaast is het een goed idee om iemand met tv-expertise en kennis van interviewen als presentator neer te zetten. “Wilfred Genee of Renze Klamer bijvoorbeeld. Titel suggestie: De ultieme tv-avond van. Wedden dat dat minimaal 700.000 kijkers haalt?”

In de uitzending van VI van dinsdag komt het stoppen van Zomergasten ter sprake. “Jij roept altijd dat ik Zomergasten moet gaan doen, maar dat kan dus niet meer”, zegt Genee tegen Johan Derksen. “Het is afgelopen, potverdorie nog eens aan toe.” De Snor beaamt dat hij het jammer vindt, aangezien zijn collega het programma interessant had kunnen maken.

In de rubriek In de Wandelgangen na de uitzending vraagt Raymond Mens of Genee al een idee heeft ingediend bij de Talpa-top om een eigen Zomergasten te maken. De presentator haalt aan dat hij de suggestie van Nijkamp inderdaad had gezien. “Misschien is het een idee om het ook vanaf Curaçao uit te zenden”, besluit hij.

