Wilfred Genee zal nooit meedoen aan het populaire spelprogramma Wie is de Mol. De presentator van Vandaag Inside heeft meerdere uitnodigingen afgeslagen voor het programma van de AVROTROS.

Op dit moment wordt een jubileumseizoen uitgezonden met oud-kandidaten van Wie is de Mol. Het 'gewone' nieuwe seizoen begint op 28 februari. De deelnemers zijn nog niet bekendgemaakt, maar Genee zal er niet tussen zitten. Want hoewel kandidaten vaak aangeven dat met hun deelname aan Wie is de Mol een droom uitkomt, denkt Genee er anders over.

Artikel gaat verder onder video

“Wat bezielt die gasten? Volwassen mensen die een spelletje spelen en dat ook nog zó leuk vinden. Ik ben er meerdere keren voor gevraagd. Nee sorry, als ik dát ga doen, houdt het leven op!”, zegt de presentator in de Veronica Superguide.

Een programma waar hij wel graag naar kijkt, is Beste Zangers. “Een geweldige vondst. Johan Derksen zegt altijd: ‘Er wordt veel te veel in gejankt’, maar ik vind dat juist wel iets hebben. Ik word er ook altijd vrolijk van. Bij VI denken we er trouwens aan om Slechtste Zangers te beginnen, voor mensen zoals ik.”

Ook kan Genee ‘stiekem’ genieten van Miljoenenjacht, het succesvolle programma van Linda de Mol. Dat kijkt hij zondagavond met zijn zoon. “Geniaal format, want regelmatig denk ik: wat ben ik in hemelsnaam aan het doen? Miljoenenjacht aan het kijken?! Maar het is familievermaak op een ouderwetse manier, die me doet denken aan de vroegere sferen van Willem Ruis, Ted de Braak en Fred Oster.”