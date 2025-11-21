René van der Gijp keek dinsdagnacht live naar de beslissende WK-kwalificatiewedstrijd tussen Jamaica en Curaçao. De analist van Vandaag Inside besloot om collega Wilfred Genee op te bellen toen Curaçao zich had gekwalificeerd, maar Genee lag in bed.

“Jij nam niet op hè?”, vraagt Van der Gijp aan Genee, die uitlegt dat hij nog lag te slapen toen Van der Gijp belde om 04.15 uur. “Ik moest er om 7 uur weer uit.” Van der Gijp vond dat Genee wakker moest worden, maar ving dus bot. Wel kreeg hij Dick Advocaat, de bondscoach van Curaçao, aan de lijn om 04.30 uur. “Dit is historisch. Er is nog meer kans dat Vincent Bijlo (blinde cabaretier, red.) het WK-darts wint, dan dat Curaçao zich plaatst voor het WK. Het kan niet! Dick werd gek.”

Van der Gijp belde zelfs tijdens de wedstrijd al met Advocaat, die vanwege privéomstandigheden in Nederland was. “Ik had hem gebeld toen ik dacht: dit is wel klaar. Toen kwam nog die strafschop, die werd teruggedraaid. Ik had snel opgehangen en hem daarna nog eens gebeld. Hij was hartstikke blij, echt waanzinnig blij." Van der Gijp belde ook zijn goede vriend Casper van Eijck, de teamarts van Curaçao.

“Dit gaat nooit meer gebeuren, echt nooit meer. Die keeper heeft geen club, die spits heeft geen club. Die trainen gewoon voor zichzelf”, aldus Van der Gijp, waarop Genee zegt: “Ik heb een aantal mensen gesproken op dat eiland, iedereen is helemaal de weg kwijt. De minister heeft ook gezegd: iedereen vrij, er wordt niet gewerkt. Dit is toch het geheim van Dick Advocaat!” Vandaag Inside gaat volgend jaar waarschijnlijk drie weken uitzenden vanuit Curaçao. Daarover lees je hier meer.