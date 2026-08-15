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PSG presenteert WK-held Torres: transfer goedkoper dan die van Godts

15 augustus 2026, 16:14
Ferran Torres van Spanje
Foto: © Imago
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Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Ferran Torres mag zich officieel speler van Paris Saint-Germain noemen. De aanvaller, die Spanje deze zomer naar de wereldtitel schoot ten koste van Argentinië, verruilt FC Barcelona voor de Parijzenaren. Met de transfer is zo’n vijftig miljoen euro gemoeid.

Torres tekent tot medio 2031 bij de Champions League-winnaar en gaat spelen met rugnummer negen. Daarmee krijgt de fraaie zomer van de Spanjaard een mooi vervolg. De 26-jarige aanvaller groeide uit tot de held van zijn land toen hij de ploeg van Luis de la Fuente in de verlenging naar de wereldtitel schoot. Het werd 1-0 voor Spanje.

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Torres begon zijn loopbaan bij Valencia, waarna hij via Manchester City in 2022 bij FC Barcelona terechtkwam. In Catalonië vierde de rechtspoot drie kampioenschappen. Daarnaast veroverde hij drie keer de Spaanse Supercopa en drie keer de Copa del Rey. Bij Barça had Torres nog een contract voor één seizoen.

PSG is overigens nog niet klaar op de transfermarkt. Naar verwachting wordt ook Mika Godts spoedig gepresenteerd bij de club uit Parijs. De Belg komt over van Ajax en kost meer dan Torres: liefst 55 miljoen euro. Dat bedrag kan door bonussen nog oplopen tot 58 miljoen.

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Ferran Torres

Ferran Torres
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 26 jaar (29 feb. 2000)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Barcelona
33
16
2024/2025
Barcelona
27
10
2023/2024
Barcelona
29
7
2022/2023
Barcelona
33
4

Meer info

Stand Ligue 1 2026/2027

Ligue 1
GS
DS
PT
12
Nice
0
0
0
13
Paris FC
0
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0
14
Paris SG
0
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0
15
Rennes
0
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16
Strasbourg
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0

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