PSG presenteert WK-held Torres: transfer goedkoper dan die van Godts

mag zich officieel speler van Paris Saint-Germain noemen. De aanvaller, die Spanje deze zomer naar de wereldtitel schoot ten koste van Argentinië, verruilt FC Barcelona voor de Parijzenaren. Met de transfer is zo’n vijftig miljoen euro gemoeid.

Torres tekent tot medio 2031 bij de Champions League-winnaar en gaat spelen met rugnummer negen. Daarmee krijgt de fraaie zomer van de Spanjaard een mooi vervolg. De 26-jarige aanvaller groeide uit tot de held van zijn land toen hij de ploeg van Luis de la Fuente in de verlenging naar de wereldtitel schoot. Het werd 1-0 voor Spanje.

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Torres begon zijn loopbaan bij Valencia, waarna hij via Manchester City in 2022 bij FC Barcelona terechtkwam. In Catalonië vierde de rechtspoot drie kampioenschappen. Daarnaast veroverde hij drie keer de Spaanse Supercopa en drie keer de Copa del Rey. Bij Barça had Torres nog een contract voor één seizoen.

PSG is overigens nog niet klaar op de transfermarkt. Naar verwachting wordt ook Mika Godts spoedig gepresenteerd bij de club uit Parijs. De Belg komt over van Ajax en kost meer dan Torres: liefst 55 miljoen euro. Dat bedrag kan door bonussen nog oplopen tot 58 miljoen.