Boulevard: dochter Luis Enrique slaat na Ferran Torres opnieuw Spaans international aan de haak

De dochter van Luis Enrique, Sira Martinez, is al een tijdje niet meer samen met FC Barcelona-aanvaller . Ondanks de break-up, ziet het ernaar uit dat Martinez nog altijd een oogje heeft op internationals van het nationale voetbalteam van Spanje.

Destijds was er veel amusement over de relatie tussen Martinez en Torres. Zo was Enrique niet alleen Torres’ bondscoach bij Spanje, maar ook zijn schoonvader. Daarnaast werd gesuggereerd dat Torres wegens Martinez in januari 2022 de overstap van Manchester City naar Barcelona maakte, om zodoende minder lange afstanden te moeten maken om haar te zien.

Inmiddels zijn Martinez en Torres al een tijdje zonder elkaar, maar wat blijkt is dat de dochter van Enrique nog altijd een oogje heeft op voetballers van La Selección. Ze werd onlangs gespot met Real Sociedad-verdediger Robin Le Normand. Naar verluidt werden de twee knuffelend gespot op het vliegveld in Donostia-San Sebastian, zo meldt Socialite.

De kans dat Le Normand en Torres aankomend EK voor een pikante ontmoeting staan, is aannemelijk. Beide Spanjaarden maken kans op een uitverkiezing voor de nationale ploeg. Schoonvader Enrique is ondertussen geen bondscoach meer van de Spaanse selectie. Hij is trainer van Paris Saint-Germain, waarmee hij dinsdagavond de halve finale van de Champions League behaalde ten koste van FC Barcelona.

FCUpdate is sinds jaar en dag een platform voor het laatste voetbalnieuws. Omdat we merken dat onze bezoekers behalve het ‘harde’ nieuws ook behoefte hebben aan lichtere onderwerpen, besteden we in de rubriek Boulevard zo nu en dan aandacht aan de ontwikkelingen in de privélevens van de topvoetballers. Omdat we weten dat niet iedereen zulke artikelen waardeert, kiezen we ervoor om het woord ‘Boulevard’ in de kop te zetten, zodat lezers het nieuws kunnen herkennen en desgewenst kunnen overslaan.

