Luis Enrique duidelijk over PSG-toekomst Xavi Simons: 'Maar de club beslist'

Paris Saint-Germain-trainer Luis Enrique heeft zich bijzonder positief uitgelaten over , die dit seizoen door de Parijse club wordt verhuurd aan RB Leipzig. De Spaanse oefenmeester zou na de zomer graag met de Nederlander willen werken, maar legt de beslissing om de oud-PSV'er terug te halen in handen van de clubleiding.

Simons maakte in het seizoen 2022/23 grote indruk in het shirt van PSV, dat de middenvelder in de zomer verrassend transfervrij had weten binnen te hengelen. De Eindhovenaren waren dan ook dolgraag langer met hem doorgegaan, maar door een clausule in zijn contract kon PSG hem voor een gelimiteerd bedrag van naar verluidt zes miljoen euro terugkopen, waarvan ook nog een derde (twee miljoen) naar de speler zelf zou zijn gegaan. Simons werd vervolgens direct weer uitgezwaaid, maar paste zich razendsnel aan in de Bundesliga. Na 36 wedstrijden in alle competities staat de teller inmiddels op negen doelpunten en dertien assists voor de speler die volgende maand pas zijn 21e verjaardag viert.

In Leipzig werd al kort na de start van het huidige seizoen de wens uitgesproken om Simons een tweede jaar te kunnen houden. In november dachten de Duitsers nog uitstekende papieren te hebben, maar afgaande op de woorden van Enrique zou de nummer vijf van de Bundesliga weleens hetzelfde lot als PSV een jaar eerder boven het hoofd kunnen hangen.

"Simons is ook zo'n juweeltje, hij laat prachtige dingen zien tijdens zijn verhuurperiode", laat de oud-trainer van onder meer FC Barcelona en de Spaanse nationale ploeg zich ontvallen. "Hij is een toptalent", vervolgt Enrique. "Xavi heeft de perfecte skills voor onze ideeën en speelstijl, dus hij zou een geweldige optie voor PSG kunnen zijn. Maar zijn toekomst hangt af van de beslissing van de club, natuurlijk." Mocht PSG besluiten om Simons komende zomer terug te halen, dan rinkelt de kassa naar verluidt opnieuw in Eindhoven.