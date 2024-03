Mbappé over geruchten: ‘Ik heb zeker problemen, maar hij is daar geen een van’

is dinsdagavond ingegaan op geruchten over een slechte verhouding met zijn coach Luis Enrique. De vedette van Paris Saint-Germain liet echter weten dat zijn relatie met de trainer prima is.

Mbappé was dinsdagavond weer de grote man in het gewonnen Champions League-duel met Real Sociedad (1-2). Na een 2-0 overwinning in eigen huis, kwam de Franse aanvaller in het uitduel tweemaal tot scoren. Hierdoor hoefde PSG zich al snel weinig zorgen meer te maken over een vroegtijdige uitschakeling. Na afloop ging het dan ook vrij veel over andere zaken.

Mbappé heeft recentelijk aangekondigd na dit seizoen te vertrekken bij les Parisiens en vervolgens besloot Enrique de speler enkele keren vroegtijdig naar de kant te halen bij Ligue 1-wedstrijden. Dit wakkerde geruchten aan over een mogelijk mindere verstandhouding tussen de Fransman en de Spanjaard.

In een interview met Canal+ ging Mbappé hier na afloop van het uitduel met Real Sociedad op in. “Ik heb geen enkel probleem met hem, ook al kunnen mensen denken dat dit wel zo is”, zo stelt Mbappé. Vervolgens doet de aanvaller een uitspraak die doet denken aan lyrics van rapper Jay-Z: “Ik heb zeker problemen, maar de coach is daar geen een van.”

De trainer in kwestie besloot de doelpuntenmaker vooral te complimenteren. “Je weet hoe ik over hem denk. Hij is de beste speler ter wereld. Onder welke trainer dan ook, bij welke club dan ook scoort hij 50 goals en geeft hij 25 assists per seizoen.” Enrique voegde hieraan toe dat het aankomende vertrek van Mbappé inderdaad de reden is voor de recente vroegtijdige wissels. “Hij zal helaas in de nabije toekomst niet meer voor ons spelen. Het wordt dus tijd om andere spelers op zijn positie uit te proberen."