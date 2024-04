PSG-coach Luis Enrique laat terreurdreiging niet onbesproken: 'Hopen dat er niets rampzaligs gebeurt'

Na het dreigement van Islamitische Staat met de boodschap ‘dood ze allemaal’, doelend op de voetbalstadions, heeft ook de veiligheidsdienst in Parijs de beveiliging flink opgeschaald. Op woensdagavond staat de kwartfinale tussen Paris Saint-Germain en FC Barcelona op het programma in het miljardenbal. Luis Enrique laat het dreigement niet onbesproken.

Er lekte een foto uit, met de vier namen van de stadions waar de kwartfinales van de Champions League worden afgewerkt, van IS waar opstond: ‘kill them all’. Op dinsdagavond werden er kwartfinales gespeeld in het Emirates Stadium en Santiago Bernabeu. Deze twee stadions stonden ook op de foto van IS. Op woensdagavond staan PSG – Barcelona en Atletico Madrid – Borussia Dortmund op het programma.

PSG-coach Luis Enrique ging tijdens de persconferentie in op de dreiging. “Natuurlijk is het zorgwekkend. Wie in deze ruimte is er nou niet bezorgd? Het is iets waarvan ik hoop dat het gecontroleerd kan worden en dat het slechts bedreigingen zijn en dat er niets rampzaligs gebeurt”, legt de coach uit op de persconferentie voor de belangrijke wedstrijd tegen Barcelona in het miljardenbal.

De beveiliging in Parijs is flink opgeschaald, en het is te merken dat het dreigement zeer serieus wordt genomen. “We hebben onder andere een mededeling van Islamitische Staat gezien die zich met name richt op stadions. Het is niet nieuw”, concludeert, minister van binnenlandse zaken, Darmanin.

