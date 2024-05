Luuk de Jong heeft nog geen definitief besluit genomen: 'Hij zegt geen ja of nee'

is bij PSV bezig aan een uitstekend seizoen en dat blijft zijn broer Siem natuurlijk niet onopgemerkt. Hoewel De Jong vorig jaar zelf bedankte voor het Nederlands elftal en Ronald Koeman de deur voor een terugkeer eerder dit jaar nog dichttrok, vraagt Siem de PSV-aanvoerder soms of hij niet ‘gewoon’ naar het Europees Kampioenschap in Duitsland moet gaan.

Koeman was nog maar net begonnen aan zijn tweede termijn als bondscoach van het Nederlands elftal of hij moest door twee namen al een streep zetten. Vincent Janssen en De Jong behoorden weliswaar nog tot de selectie voor het Wereldkampioenschap in Qatar, maar vonden het na dat toernooi wel mooi geweest en stelden zich niet meer beschikbaar. Zowel Janssen als De Jong wilden zich meer richten op hun club én familie. Maar door de supervorm van De Jong dit seizoen is Koeman regelmatig de vraag gesteld of hij hem niet alsnog moest overtuigen om weer voor Oranje uit te komen. De PSV-aanvoerder werd tot op heden echter niet opgeroepen en dat lijkt ook niet te gaan gebeuren.

Artikel gaat verder onder video

Koeman liet in februari in het programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN al weten dat De Jong niet meegaat naar het EK. Of de bondscoach er definitief een streep doorheen heeft gezet, zal moeten blijken. De Jong is immers bezig aan een ijzersterk seizoen. Na 45 wedstrijden in alle competities staat de teller op 36 doelpunten en zeventien assists. “Ik weet wat hij kan, maar wat hij dit seizoen laat zien is echt heel knap”, vertelt Siem in gesprek met Voetbal International. “Je ziet wat er kan gebeuren als een elftal goed draait, als er veel vertrouwen is. De manier waarop PSV voetbalt is Luuk op het lijf geschreven. Zegt-ie zelf ook. In het druk zetten is hij een aanjager, dat ligt hem goed.”

De Jong kroont zich mogelijk zondag met PSV tot kampioen van Nederland. Daarna is het niet heel veel langer tot de start van het EK in Duitsland. Het Nederlands elftal komt begin juni al samen om zich voor te bereiden op het eindtoernooi. “Ik heb het er met hem weleens over. En dan probeer ik het wel, een klein beetje pushen. Ik hoop dat hij alsnog naar het EK gaat”, zegt Siem. “Maar het is niet alleen aan hem, natuurlijk. En ik wil me er eigenlijk ook niet mee bemoeien. Luuk heeft zijn keuze aan het begin van dit seizoen gemaakt, vooral om medische en fysieke redenen.” Logisch, stelt Siem, al vindt hij het ook niet gek dat er nu op een andere manier naar wordt gekeken. “Luuk weet zelf het beste wat goed voor hem is. Maar soms zeg ik wel tegen hem: moet je niet gewoon naar het EK gaan?”

Een duidelijk antwoord weet zelfs broer Siem niet los te krijgen. “Hij zegt geen ‘ja’ of ‘nee’. Maar tot nu toe is het wel meer ‘nee’ dan ‘ja”, zo klinkt het. Zodoende lijkt het erop dat De Jong op 39 interlands blijft staan. Hij debuteerde op 9 februari 2011 en droeg op 9 december 2022 in de kwartfinale van het WK tegen Argentinië voor het laatst het shirt van zijn land. De Jong was acht keer trefzeker voor Oranje. Met de huidige ‘problematiek’ in de spitspositie lijkt het echter niet uit te sluiten dat Koeman en De Jong elkaar nog zullen spreken. De bondscoach heeft Wout Weghorst weliswaar tot zijn beschikking, maar andere kandidaten zoals Brian Brobbey en Memphis Depay worstelen met hun fitheid. Joshua Zirkzee maakt dit seizoen indruk in Italië, maar Koeman ziet in hem niet een ‘echte’ nummer negen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Johan Bakayoko klopt daags na uitzending Studio Voetbal aan bij PSV-leiding

PSV-aanvaller Johan Bakayoko klopte begin februari aan bij de clubleiding na een uitspraak van technisch directeur Earnest Stewart in Studio Voetbal.