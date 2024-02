Ronald Koeman hakt nu al knoop door: 'Hij gaat niet mee naar het EK'

zal niet meegaan naar het EK met het Nederlands elftal. De 39-voudig international maakte in maart 2023 een einde aan zijn interlandcarrière, maar daarna werd voortdurend gespeculeerd over een terugkeer. Bondscoach Ronald Koeman spreekt zondagochtend echter van een ‘gepasseerd station’.

“Hij gaat niet mee, nee”, bevestigt Koeman bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN. “Ik werd wederom bondscoach en toen heeft Luuk mij gebeld. Daar had hij best moeite mee, omdat wij een relatie hadden via Barcelona, waar ik hem naartoe haalde. Hij vond het moeilijk om te zeggen, maar hij gaf toen aan dat hij meer tijd wilde voor zijn gezin. Hij wordt een jaartje ouder, et cetera. Dat vond ik natuurlijk heel jammer.”

Toch heeft Koeman vrede met het besluit. “Het is een beslissing van Luuk. Dat was het eerste telefoontje. Daarna liet Luuk zelf de deur op een kiertje in de media. Daar sprongen de media op, logisch. Toen heb ik hem gebeld met de vraag of dat zo was. Dat was niet zo. Toen heb ik gezegd dat hij mij moest bellen als hij zichzelf weer beschikbaar wilde stellen, maar dat is nu een gepasseerd station. Het is niet anders.”

Koeman kan in de uitzending nog niet zeggen wie zijn eerste spits op het EK wordt. Hij antwoordt met ‘nee’ op de vraag of een fitte Memphis Depay zijn eerste spits wordt, maar dat komt omdat hij ‘ook aan de linkerkant’ kan spelen. De Jong maakte dit seizoen achttien doelpunten voor PSV, waaronder een treffer tegen Ajax (1-1) op zaterdagavond, maar zal dus niet terugkeren in Oranje.