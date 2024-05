Na 75 minuten plots een smet op kampioenswedstrijd van PSV

Een domper voor PSV in de kampioenswedstrijd tegen Sparta. moest zich een kwartier voor tijd laten vervangen.

De aanvoerder ging, zonder een tegenstander in de buurt, naar de grond. Hij greep naar zijn knie en hinkte richting de zijlijn. De Jong werd vervangen door Ricardo Pepi.

Het is voor De Jong te hopen dat hij snel is hersteld, zeker omdat hij nog verwikkeld is in een strijd met Vangelis Pavlidis om de topscorerstitel. De spitsen van PSV en AZ hebben dit seizoen allebei 27 keer gescoord.

De Jong lijkt zorgen weg te nemen

Na afloop sprak De Jong voor de camera van ESPN van 'kramp'. "Het was een beetje droog vandaag en het kost heel veel energie in de eerste helft, want we speelden gewoon niet goed. Toen kwam de kramp een beetje in mijn benen. Toen dacht ik: ik ga er maar af, we hebben nog een lange dag te gaan."