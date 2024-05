'Spectaculaire terugkeer niet uitgesloten: Dortmund praat 'steeds vaker' over Klopp'

Borussia Dortmund speelt woensdagavond weliswaar de grootste wedstrijd in lange tijd, maar is op de achtergrond ook al druk bezig met de toekomst. Volgens The Independent wordt er binnen de muren van het Signal Iduna Park steeds vaker gesproken over een mogelijke terugkeer van Jürgen Klopp. De Duitse oefenmeester was in het verleden als hoofdtrainer al zeer succesvol bij Borussia Dortmund. Het zou overigens niet gaan om een rentree op de bank, maar een functie als Hoofd Voetbalzaken.

Klopp verbaasde eind januari vriend en vijand door zijn vertrek bij Liverpool aan te kondigen. De Duitser werd in het najaar van 2015 door Liverpool aangesteld om de Britse grootmacht uit het slop te krijgen. Dat is hem gelukt. Waar The Reds bij de entree van Klopp slechts een middenmoter waren en alleen maar konden dromen van Champions League-voetbal, wordt er inmiddels zowel nationaal als internationaal weer rekening met ze gehouden. Dat is grotendeels de verdienste van Klopp, die de club in 2019 naar de eindzege van de Champions League loodste en een jaar later naar de eerste landstitel sinds hele lange tijd.

Maar aan al het moois komt een einde en dat geldt ook voor het huwelijk tussen Liverpool en Klopp. De oefenmeester is bezig aan zijn laatste weken als hoofdtrainer van Liverpool en de grote vraag is wat hij in de toekomst gaat doen. Hij heeft Liverpool beloofd niet bij een andere club in Engeland aan het werk te gaan en gezien de reden waarom hij stopt op Anfield - vermoeid na die jaren fanatiek op het trainingsveld en langs de lijn te hebben gestaan - lijkt een andere club coachen voorlopig ook geen optie. Waarom dan geen bestuurlijke functie? Bij Borussia Dortmund wordt er volgens The Independent dus ‘steeds vaker’ gesproken over het ‘terugbrengen’ van Klopp, die bij zijn voormalige werkgever dan vanaf volgend jaar de functie van Hoofd Voetbalzaken zou moeten bekleden.

Of Borussia Dortmund en Klopp volgend jaar inderdaad herenigd worden, zal nog moeten blijken. De club zal zich eerst willen verzekeren van de eerste finaleplaats in de Champions League sinds 2013. Borussia Dortmund was in 2011 én 2012 met Klopp op de bank landskampioen geworden en reikte een jaar later tot de eindstrijd van het miljardenbal, waarin Bayern München te sterk was. Die Borussen moeten de komende week zien af te rekenen met Paris Saint-Germain. “Voor sommigen bij Dortmund is dit het onvermijdelijke eindpunt van een lange periode die teruggrijpt op het glorietijdperk 2010-2013”, schrijft The Independent. “Daarin nam de club voortdurend bekende ‘figuren’ opnieuw aan. Dit wordt ook niet noodzakelijkerwijs als een goede zaak gezien. Er is een sterk argument dat het de club heeft verhinderd vooruitgang te boeken”, zo klinkt het.

Borussia Dortmund stond vorig seizoen op een zucht van de eerste landstitel sinds 2012, maar op de laatste speeldag ging het helemaal mis. Daardoor trok toch Bayern München wederom aan het langste eind. Dit seizoen kwam Borussia Dortmund geen moment in de buurt van de landstitel, maar heeft het Europees dus wel succes. Er zijn desondanks zorgen. “Ze hebben nu niet eens een echt groot jong talent dat ze kunnen verkopen, een beleid dat de club de afgelopen seizoenen heeft gesteund”, zo schrijft het medium. In 2022 verkocht Borussia Dortmund Erling Haaland nog voor veel geld aan Manchester City, vorig jaar stapte Jude Bellingham voor een gigantisch bedrag over naar Real Madrid. De status van de club is dan ook veranderd, ziet The Independent. “Ze worden bestempeld als de potentiële ‘redders’ van de Champions League.”

“Door de onverwachte ontwrichting van de financiële macht van de Premier League zijn andere krachten in het gat gesprongen”, zo doelt het medium op PSG. “Dat nog veel meer een sportswashing project dan Manchester City, aangezien het eigendom is van Qatar Sports Investment. Real Madrid en Bayern München zijn zo gevestigd als het maar kan”, zo klinkt het. Aan Borussia Dortmund de taak om die clubs wat tegengas te geven. Om te beginnen woensdagavond in de heenwedstrijd tegen PSG in de halve finales van de Champions League.

