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Twee kandidaten vielen af als Oranje-bondscoach: ‘Die wilden ze niet in Zeist’

17 augustus 2026, 08:11
Marianne van Leeuwen en Nigel de Jong van de KNVB
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Volgens Willem van Hanegem zijn Peter Bosz en Louis van Gaal nooit in beeld geweest als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Dat onthult de oud-voetballer in zijn column voor het Algemeen Dagblad. De Kromme is overigens te spreken over de aanstelling van Xavi Hernández.

Er was lange tijd veel te doen over de zoektocht naar een nieuwe bondscoach. Na het vertrek van Ronald Koeman werden verschillende namen genoemd, waaronder Arne Slot, Erik ten Hag en zelfs Pep Guardiola. Van Hanegem zet het op een rijtje: “Arne Slot wilde geen bondscoach worden. Erik ten Hag was niet in beeld, zijn beste jaren zijn ook al van even geleden toen Ajax een geweldige selectie had en veel geld uitgaven”, begint hij.

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Vervolgens komt de Feyenoord-legende met een opvallende onthulling: “Peter Bosz, die wilden ze ook niet in Zeist. Net als Louis van Gaal. Dat mag, lijkt mij, ook gewoon”, stelt Van Hanegem. Die geluiden staan in contrast met eerdere berichtgeving in de media. Zo werd er gesproken over een opvallende constructie waarbij Bosz in 2028 de opvolger van Slot zou kunnen worden.

Van Hanegem is ondertussen wel te spreken over de aanstelling van Xavi. Hij noemt de keuze van de KNVB ‘wel leuk’: “Een geweldige speler die in zijn loopbaan eigenlijk alleen maar met aanvallend voetbal te maken heeft gehad. Als trainer kennen wij hem niet zo goed, maar ik kijk er naar uit hoe hij het gaat doen.”

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